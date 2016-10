Processo eleitoral é tranquilo em Roraima, avaliam órgãos de Segurança

A Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) apresentou balanço das ocorrências e registros feitos durante o período eleitoral em todo o Estado, nos dias que antecederam as eleições e também durante a votação. No domingo, 2, várias equipes da Segurança Pública realizaram diversas diligências e ações na Capital e nos Municípios para coibir práticas de crime eleitoral.

A intenção do balanço é para que tudo seja catalogado com precisão, sem que nenhum dado passe despercebido. Para assim cada vez mais, coibir a compra de votos ou qualquer tipo de crime eleitoral.

O secretário Estadual de Segurança Pública, coronel Paulo Cesar, afirmou que todas as ações de prevenção e combate à corrupção tiveram sucesso nessas eleições. “Como avaliação geral, posso dizer que o pleito transcorreu na mais absoluta tranquilidade, com registros de pequenos incidentes de natureza comportamental, sem, contudo comprometer a lisura do pleito, onde restou assegurado o livre exercício da cidadania” completou.

Em média 1400 policiais militares estiveram envolvidos na segurança das eleições municipais em todo Estado, destes, 792 foram empregados na Capital e os demais no Interior.

A Polícia Militar registrou apenas cinco casos envolvendo crimes eleitorais, os quais foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal. Deste, dois foram na Capital, os demais no Interior do Estado. Além do Policiamento ostensivo, a Polícia Militar esteve presente nos 137 locais de votação da Capital e nos 14 municípios do Interior.

O comandante geral da PM, coronel Dagoberto Gonçalves, avaliou a segurança nas eleições como tranquila e pacífica. “A Polícia Militar trabalhou em conjunto com as outras instituições de Segurança e de Justiça, que foi o ponto positivo, pois ajudou e facilitou o desempenho das atividades. A PM registrou poucas situações envolvendo crimes eleitorais encaminhou aos órgãos competentes para que fossem tomadas as medidas necessárias”, complementou.

Tanto na Capital quanto no Interior foram realizadas diversas abordagens, sem alterações. Em Boa Vista foi feita uma prisão em flagrante por furto e no Interior foram realizadas 15 prisões em flagrante, sendo a maioria por embriaguez e uma por tráfico de drogas.

Andrielly Lima e Neuzelir Moreira