Princesa Isabel: avenida muda parcialmente de sentido nesta quarta-feira

Condutores que trafegam pela avenida Princesa Isabel devem estar atentos à mudança parcial de sentido que a via passará a ter a partir desta quarta-feira, 13. Desde a avenida Venezuela até a Imigrantes, ou seja, sentido centro-bairro, a pista será de mão única. Equipes de engenharia de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) já iniciaram a sinalização da via.

A alteração parcial do sentido da avenida se deu por conta do tráfego, resultante do aumento da frota de veículos em Boa Vista. Atualmente, de cada dez veículos registrados no Estado de Roraima, nove circulam na capital. E a avenida Princesa Isabel é uma das principais vias de acesso da cidade. Além disso, com a implantação da ciclovia, a via se tornou mais estreita.

“Esta mudança foi necessária. O fluxo de veículos na cidade aumentou bastante nos últimos anos e a Princesa Isabel reflete bastante isso. E com a ciclovia, ela ficou mais estreita. Com sentido único naquele trecho, será minimizado todo e qualquer risco de acidente”, explicou o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros.

Além da instalação de placas, a SMST também iniciou a pintura termoplástica da avenida e a instalação de semáforos no cruzamento com a Imigrantes. Equipes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) estarão em diversos pontos da via nesta semana para orientar os condutores quanto à mudança de rota.

Morador há 40 anos em Boa Vista, a maior parte deles na região envolvendo Caimbé, Jardim Floresta e Caranã, o autônomo Antônio Alves da Costa afirma que a mudança na avenida era algo esperado por muitos que, como ele, precisam atravessar a pista todos os dias. “Com carros vindos de todos os lados, fica muito difícil de irmos de um lado para outro. Muito perigoso, principalmente nos horários de pico. Achei muito boa essa mudança”.

De acordo o secretário Barros, a proposta é que, em breve, toda a avenida tenha sentido único. “Isso só vai acontecer após a finalização das pontes do Caranã e do Silvio Leite, o que vai permitir que a avenida Carlos Pereira de Melo passe também a ter sentido único. Dessa forma, a Princesa Isabel também será de mão única”.

Fábio Cavalcante