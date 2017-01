Primeiro mutirão de cateterismo do ano atende 22 pacientes

O primeiro mutirão de cateterismo do ano atendeu 22 pessoas no CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem). Os trabalhos iniciaram no último sábado, 20, e foram concluídos no fim da tarde desta segunda-feira, 23. Para 2017, a novidade é que nos próximos dias será concluída a instalação de mais um aparelho de hemodinâmica, o que vai permitir, por exemplo, que os atendimentos sejam realizados com mais frequência, diminuindo consideravelmente o tempo de espera por estes exames.

Em 2016, quase 200 pacientes foram atendidos. O próximo mutirão ocorrerá de 17 a 20 de fevereiro. Dos 22 pacientes confirmados nesta edição da ação, apenas cinco não puderam ser atendidos, pois não estavam aptos no primeiro momento para realizar o exame e um não compareceu para realizar o procedimento. “Os pacientes que precisam fazer o cateterismo passam por uma triagem e algumas vezes são detectadas alterações. O nervosismo também contribui para que essas alterações ocorram e faz com que o exame não seja realizado”, justificou a diretora do CCDI, Fátima de Jesus.

Atualmente, o Estado dispõe de apenas um equipamento para atender à demanda de todos os municípios e até de países vizinhos, mas esta realidade vai mudar em breve. No próximo mês, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) deve concluir a instalação de um aparelho de hemodinâmica adquirido em 2008 e que, desde então, estava encaixotado, sem nunca tendo sido usado. O equipamento possibilita também a realização de procedimentos como a angioplastia e implante de marca-passo, entre outros.

O equipamento de hemodinâmica utilizado atualmente está em funcionamento há 23 anos e apesar do tempo de uso, o aparelho supre a demanda e continuará sendo utilizado. Atualmente, são realizados cerca de 40 procedimentos de hemodinâmica por mês, e a expectativa é que com o novo aparelho, este número seja, pelo menos, dobrado.

Mais equipamentos

Além disso, a unidade também realizou a aquisição de outros dois novos equipamentos, um para a área cardíaca e outro para a área vascular. O valor investido foi de R$ 251.730,00. Com um novo ecocardiógrafo, usado para realizar o exame de ecocardiograma, na área cardíaca; e um ultrassom de alta resolução para área vascular, o número de atendimentos será ampliado nas duas áreas.

Neste ano já houve um aumento de 30% nos atendimentos para essas áreas. “Com a compra desses equipamentos, aproximadamente 220 vagas serão ofertadas para a população”, ressaltou Fátima de Jesus.