Primeira turma de Guardas Municipais finaliza curso de tiro

A turma de 42 guardas civis municipais encerrou nesta sexta-feira, 17, o processo acadêmico do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Arma de Fogo de Repetição e Semi-automática, etapas teórica e prática. O curso é resultado de um convênio entre a Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal, porém ministrado pela Polícia Militar de Roraima na Academia de Polícia Integrada.

A última etapa cumprida pela maioria dos alunos foi passar por uma prova objetiva, onde aplicaram todo o conhecimento teórico repassado ao longo do curso. Os GCMS tiveram aulas de legislação, direitos humanos, cidadania, classificação de armamento, entre outros assuntos. Já a parte prática consistia no manejo, manutenção e aplicação dos fundamentos de tiro, com os treinamentos de uso de revólveres calibre 38, pistolas 380 e espingardas calibre 12.

Para o coordenador Pedagógico da Academia de Polícia Integrada e instrutor do curso, Major PM Miramilton Goiano de Souza, os alunos já eram pessoas preparadas para desempenhar as ações de segurança pública, porém agora, dispõe de maior capacidade e qualidade para exercer suas atividades em benefício da população.

“A Guarda Municipal desempenha um brilhante trabalho no município. Então, é notório que a sociedade tem uma confiança na instituição. Seus integrantes já são pessoas preparadas e o que faltava era essa parte do equipamento de proteção pessoal e de terceiros, que é a arma de fogo. E esse equipamento deverá ser usado dentro dos limites de sua competência, já que a GCM possui uma atribuição específica dentro da segurança pública”, disse.

De acordo com o superintendente da GCM, inspetor Murilo Santos, já está sendo providenciada toda a documentação para ser enviada à Polícia Federal, para que conceda a autorização aos primeiros guardas civis com porte de armas. Além disso, o planejamento é de que o armamento seja utilizado em áreas de maior necessidade de força policial, como Praça Germano Sampaio, Praça Mané Garrincha e nas ações ostensivas do Grupo Tático Municipal (GTAM).

“A partir de agora, a demanda da população quanto a presença mais efetiva da Guarda vai aumentar. E por isso, será nossa responsabilidade reforçar o patrulhamento da capital com maior seriedade e eficiência nos lugares de maior necessidade. E quanto a isso podemos garantir que vamos melhor atender a população”.

O Curso – Em fevereiro de 2016, a Prefeitura de Boa Vista firmou um convênio com a Polícia Federal, autorizando assim à Guarda Civil Municipal a utilização de armas de fogo. Para isso, seria necessária a apresentação de um plano de metas estipulando avaliações físicas, psicológicas e técnicas. Foi assim que surgiu o curso, que logo seria ministrado pela Polícia Militar.

“A demanda se deu por força de lei. Assim que a GCM preencheu os requisitos, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, na pessoa do secretário Raimundo Barros, fez o contato com o Comando Geral da PM de Roraima e com a diretoria da Academia. E assim foi determinada à Coordenação de Ensino que elaborasse um projeto pedagógico, baseada na matriz curricular nacional, nas leis vigentes e nas orientações emanadas da PF para esse propósito de capacitação dos guardas civis”, explicou o major Miramilton.

Única mulher nesta primeira turma do curso, Thaymara Souza afirma que todo o processo exigiu esforço, seriedade e disciplina maiores do que a turma já estava habituada. E para ela, ser a primeira GCM do município a passar por uma capacitação desta natureza é motivo de grande orgulho e responsabilidade social.

“Não foi fácil, já pelo fato de eu ser a única mulher na turma. Foi uma responsabilidade muito grande. Mas o fim é sempre a segurança da população. E para mim, é um motivo de orgulho. Só me dei conta disso quando já estava no curso. Nem acreditei que seria a única ali representando, mas valeu a pena ter participado deste processo”.

A primeira etapa visa capacitar 150 guardas civis. A primeira turma foi composta por 42 alunos. Serão convocadas mais três turmas, sendo duas de 40 alunos e uma de 30. A previsão é de que a próxima turma já inicie o curso em até dez dias.

Fábio Cavalcante