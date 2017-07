Primeira fase do 23º Exame de Ordem Unificado acontece neste domingo

Bacharéis em Direito recém-formados e estudantes do último ano vão participar neste domingo, 23, da primeira fase do 20º Exame de Ordem Unificado, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em Roraima, 459 candidatos foram inscritos para fazer o exame, que será aplicado na Faculdade Cathedral.

Os candidatos precisam ficar atentos ao horário da aplicação da prova objetiva (1ª fase) que está marcada para iniciar às 13h, horário de Brasília, mas que em Boa Vista começa às 12h. e terá duração de cinco horas. A 2ª fase (prova prático-profissional) dessa edição do Exame será realizada no dia 18 de setembro de 2016.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição como advogado nos quadros da OAB. Estarão participando do Exame pessoas com bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Além dos estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

O Exame

A primeira fase do Exame, consiste na aplicação de uma prova com 80 questões de caráter eliminatório sobre disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. Também serão cobradas questões de Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

Gabarito

Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados às 22 horas do dia 23 de julho de 2016, observado o horário oficial de Brasília-DF, e o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado na data provável de 7 de agosto de 2017.

Alexsandra Sampaio