Primeira etapa dos II Jints reúne servidores no Campus Novo Paraíso

Na última semana, nos dias 21 e 22, ocorreu o início dos II Jogos de Integração dos Servidores do Instituto Federal de Roraima (Jints-IFRR 2017) no Campus Novo Paraíso (CNP). A solenidade de abertura contou com a participação de autoridades do IFRR, além da entrada das delegações e da presença de estudantes da unidade.

Nessa primeira fase dos jogos, as modalidades disputadas foram voleibol (feminino e masculino), xadrez e dominó. A alegria e a animação marcaram cada ponto conquistado pelos atletas, com torcidas agitadas, principalmente nos jogos disputados na quadra.

Os times da casa (CNP) ganharam medalha de ouro no vôlei, tanto no feminino quanto no masculino. A prata, também no feminino e no masculino, foi conquistada pelo Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO). O bronze foi levado pelo Campus Boa Vista (CBV), nos dois naipes.

No dominó, o 1º lugar ficou com a dupla do CBV (Marcos Ferreira Sá e Carlos Felipe Rocha Carneiro); o 2º e o 3º lugar com as duplas do CNP (Michel Lopes da Silva e Altemailson Mota da Silva; Marliane Ferreira de Oliveira e Tiago de Oliveira Lima; respectivamente). No xadrez masculino, o Campus Amajari (CAM) conquistou o 1º lugar, com José Jones Brito de Melo; o Campus Novo Paraíso, o 2º, com Michel Lopes da Silva; e o CBV, o 3º, com Emilio Luiz Faria Rodrigues. No xadrez feminino, o 1º lugar foi ganho pela Reitoria, com Theresa Bernadette M. Persaud.

A diretora de Gestão de Pessoas, Jadinea Leandro Leite, explicou que os jogos visam promover a qualidade de vida por meio da prática esportiva. Ela destacou o papel da Coordenação da Qualidade de Vida e Seguridade Social (CQVSS) na organização e na realização do evento. “Mais que a busca por medalhas, os jogos visam à integração dos servidores”, disse.

Para o acolhimento dos servidores-atletas, o CNP providenciou alojamento e alimentação. O diretor-geral da unidade, Eliezer Nunes Silva, agradeceu o empenho e a participação de todos os envolvidos nessa etapa dos jogos.

A chefe de delegação dos Jints 2017, Leidilene Moura Sindeaux, representando, na solenidade de abertura, a reitora do IFRR, agradeceu o cuidado e a boa acolhida do CNP. Também falou da importância dos jogos para a convivência entre os servidores das diferentes unidades da instituição, frisando que as expectativas foram alcançadas. Encerrou sua fala desejando que as próximas etapas, no CAM (de 3 a 4 de outubro) e no CBV (de 18 a 20 de outubro), tenham o mesmo sucesso.

Sofia Lampert