Primeira edição do Governo em Campo destaca potencialidades da região

O lançamento do mais novo projeto do Governo do Estado voltado para o fomento do setor produtivo está marcado para sábado, 18. A primeira edição do Governo em Campo, promovido pela Seapa (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), em parceria com instituições afins, será realizado no município de Caroebe, região promissora na fruticultura com destaque para a produção de banana.

O principal objetivo da ação é levar conhecimento técnico para os produtores da localidade por meio de palestras, visitas técnicas e apresentações de casos de sucesso. Conforme o titular da Seapa, Gilzimar Barbosa, a programação irá iniciar às 8 horas com a recepção dos produtores da região.

“Toda a solenidade ocorrerá na propriedade do senhor Luiz Almeida dos Reis, um agricultor promissor na fruticultura na região. Os demais convidados irão conhecer e aprender um pouco com a história de sucesso dele”, explicou.

Na ocasião serão entregues cinco veículos novos, modelo Renault Sandero, que irão atender as CPRs (Casa do Produtor Rural) de Rorainópolis, Nova Colina, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Caroebe. “Estes carros irão auxiliar os técnicos da região, que poderão atender o homem do campo com mais agilidade nas demandas”, disse Barbosa.

Os automóveis são frutos de um convênio celebrado entre o Governo do Estado e o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) na quantia de R$ 500 mil para a aquisição de 14 unidades, os outros nove carros serão distribuídos em outros municípios.

Financiamentos

Também serão assinados contratos de financiamento de projetos desenvolvidos pela Seapa e aprovados por instituições financeiras como a Desenvolver RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) e o Banco do Brasil, além da inauguração da rede de internet que irá atender a CPR do município de Caroebe, que irá auxiliar e facilitar o trabalho dos técnicos agrícolas que atuam na região.

Qualificação

A programação segue com vista ao plantio de banana na propriedade e palestras sobre o selo artesanal e sobre a cultura da banana com o apoio da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Próximas edições

O Governo em Campo também será realizado em outros municípios, porém com destaque para o que mais se produz em cada localidade. O titular da Seapa destacou a importância do projeto.

“Nosso principal objetivo é proporcionar o desenvolvimento do setor primário destacando as potencialidades de cada região. Como em Caroebe o que mais se destaca é a produção de bananas, este será o principal tema da primeira edição. O cronograma com as datas e demais localidades já está em elaboração e será divulgado assim que concluído”, disse Barbosa.

Isaque Santiago