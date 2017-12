Prevenção ao suicídio é tema de conversa entre jovens do Conviver

Cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio no mundo. Entre os jovens de 15 a 29 anos essa é a segunda maior causa de morte. Os dados são da Organização das Nações Unidas (Onu) e preocupam os órgãos de saúde. No Setembro Amarelo, mês dedicado a discutir o tema, as abordagens são feitas com foco na prevenção. No Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Nova Cidade, a conversa foi com adolescentes do programa Conviver.

A ação foi mediada pela psicóloga do Cras, Maria Helena Iannuzzi. Segundo ela, o objetivo é alertar os jovens sobre comportamentos que possam levar ao suicídio, discutir o assunto que ainda é considerado tabu e destacar a importância de pedir ajuda em uma situação como essa.

“Nós queremos levar os jovens à reflexão. A gente tenta passar durante essas conversas que os problemas emocionais são inerentes ao ser humano, que eles têm que apreender a lidar com o sofrimento e procurar ajuda, se abrir com a família sobre o que possa estar enfrentando”, explicou.

Para a estudante, Thaís Neves, 13 anos, é importante falar sobre o assunto. “Esses esclarecimentos são muito bons porque é uma forma de prevenir o suicídio. Ao conversar, desabafar, o jovem que está pensando em cometer esse ato, pode perceber que o suicídio não vale à pena. É importante valorizar a vida”, disse.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, porém 90% dos casos podem ser evitados. Para a psicóloga Maria Helena, a participação da família é fundamental para evitar a ocorrência dos casos.

“O nosso alerta principal é para a família. A família tem que cuidar e acompanhar seus jovens mais de perto, conversar, perguntar como o jovem está, como foi na escola. Fazer o jovem se abrir, porque muitas vezes ele não tem espaço de dizer o que está sentindo dentro da própria família”, completou.

Entre os comportamentos a serem observados, a psicóloga destaca o isolamento social, tristeza por período prolongado, manifestação por meio de desenhos como indícios de que algo está errado e precisa ser acompanhado.

Segundo a OMS, o suicídio aparece associado também ao alcoolismo, transtornos de personalidade, esquizofrenia e à depressão. Esta última responde por 30% dos casos relatados em todo o mundo e será tema da roda de conversa sobre o Setembro Amarelo que ocorre nesta quinta-feira, 21, das 8h às 10h e das 14h30 às 16h30, no Cras Centenário, localizado na rua Santo Agostinho, 173B, bairro Centenário.

Gleyde Rodrigues