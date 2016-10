Prevenção ao suicídio: Carta elaborada durante o Fórum propõe ações contínuas em Roraima

Ações durante todo o ano para a prevenção ao suicídio, dando assim, continuidade às atividades realizadas durante o Setembro Amarelo. Essa a proposta da Carta de Roraima em Defesa da Vida elaborada nesta sexta-feira, 30, durante o Fórum de Encerramento da Campanha, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Roraima.

A carta foi assinada por 15 instituições que participaram do evento, comprometendo-se em colaborar com a prevenção ao suicídio. Entre os 15 pontos de ações enumerados na Carta estão: criação de grupo de trabalho para elaboração do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio; criação e implementação de um protocolo para atendimento da pessoa que passa pelo dilema do suicídio e a realização de uma pesquisa/estudo epidemiológico sobre as causas do suicídio em Roraima.

O estado é o segundo no ranking nacional em casos de suicídios. E diante dessa estatística, outra ação gerada como resultado do Setembro Amarelo é a criação da comissão das instituições religiosas ligadas à Omer (Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima) e Omebe (Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior). Segundo um dos diretores da Omer, pastor Rômulo Xavier, a Comissão funcionará como elo de ligação entre os parceiros da Campanha e o próximo passo será a capacitação de todos os pastores e líderes de igrejas evangélicas a partir da próxima semana.

A capacitação, segundo ele, será ministrada pela Promotora de Defesa da Saúde, do Ministério Público Estadual (MPRR), Jeanne Sampaio, um psicólogo e um psiquiatra, que vão explicar para os pastores como identificar uma pessoa com depressão. “Será elaborada uma espécie de protocolo de atendimento para que o líder/conselheiro tenha os pontos a seguir enquanto conversa e aconselha alguém que o procura na igreja. Assim será possível identificar se a pessoa está ou não com depressão”, explicou.

Ao identificar a situação, o pastor Rômulo acrescentou que a orientação é que encaminhe a pessoa para o CAPs (Centro de Apoio Psicossocial). Na avaliação do representante da Omer, o Setembro Amarelo alertou as igrejas para que tenham um novo olhar para identificar pessoas que estão com depressão. “A Omer e a Omebe estão nos 15 municípios e a ideia é que todos se tornem multiplicadores dessas informações, ajudando mais pessoas”, finalizou.

A Carta de Roraima em Defesa da Vida propõe ainda a criação de um serviço de referência nas escolas para apoiamento e referenciamento da pessoa com comportamento suicida, com a adoção de uma metodologia para identificar e acompanhar esse paciente no ambiente escolar. Também quer que sejam criados polos de atendimento da equipe multidisciplinar no ambiente escolar.

Ainda propõe a implantação do Programa de Assistência Psicológica à Criança e Adolescentes nas escolas do estado de Roraima e a adoção de protocolos apropriados para a informação pública de eventos ligados ao comportamento suicida, auxiliando e incentivando a mídia a seguir práticas responsáveis no relato de casos de suicídio.

O documento elaborado durante o Fórum, segundo informou o deputado Evangelista Siqueira (PT) será encaminhado para os órgãos governamentais e não governamentais que contribuíram ou poderão contribuir com esse trabalho preventivo. “Não queremos somente o Setembro Amarelo, queremos o ano inteiro de atividades que venham valorizar a vida, diminuir os índices de suicídio. Os números são reais e estão presentes. Precisamos de ações efetivas”, enfatizou o parlamentar que intermediou o debate no Fórum.

Shirleide Vasconcelos