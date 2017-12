Prestação de contas destaca melhorias e avanços na saúde municipal

Mesmo em meio ao panorama de crise e de dificuldades enfrentados pela maioria das capitais brasileiras, Boa Vista tem avançado e melhorado o acesso aos serviços de saúde na capital. A prestação de contas do segundo quadrimestre apresentada nesta quarta-feira, 6, já aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde demonstra esse quadro positivo.

O secretário de saúde, Cláudio Galvão destacou que essa é uma das áreas mais impactadas e que, ainda assim, hoje tem avançado bastante. “Fazer saúde é um enorme desafio, tanto para gestão como para os profissionais que estão na ponta. Somos conscientes das necessidades da população, e temos trabalhado com planejamento e orçamento que são destinados especificamente para cada serviço, e é isso o que temos buscado fazer e melhorar diariamente”.

Após a apresentação do orçamento com receitas e despesas, o secretário apontou as melhorias, como a mudança de prédio do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com uma nova estrutura que proporciona um ambiente mais agradável e confortável aos usuários. Aquisição de novos aparelhos de vapor para realização de cirurgias de alta frequência (CAF) no Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer e implantação da digitalização de imagens radiológicas no Centro de Referência e Especialidades Médicas – CREM

Em relação a demanda de medicamentos, as unidades têm mantido o estoque regular, o que influencia diretamente na quantidade dos medicamentos e materiais solicitados e enviados ás unidades de saúde. Os atendimentos aos pedidos à SAF subiu de 57% para 68%. O número de receitas atendidas no período foi de 315.863.

Uma das melhorias destacadas foi a realização de cirurgias eletivas no Hospital da Criança Santo Antônio, que saltou de 402 no segundo quadrimestre de 2016 para 416 no segundo quadrimestre de 2017. “Agora temos três salas de cirurgias e conseguimos realizar de segunda a sexta-feira cinco cirurgias por dia”.

A prefeitura entregou ainda duas novas unidades básicas de saúde, uma no Jóquei Clube e outra no Jardim Caranã e ainda no primeiro semestre do ano que vem devem ser entregues as unidades do Aeroporto, Cauamé e São Bento.

“A prefeita Teresa Surita já afirmou que ano que vem teremos mais oito unidades reformadas e que ainda no primeiro semestre entregará as unidades que estão em construção”, explicou o secretário.

Os vereadores parabenizaram o secretário e a equipe da saúde municipal, e se colocaram à disposição enquanto casa legislativa para apoiar e melhorar projetos voltados para a saúde da capital.

O vereador Renato Queiroz, além de parabenizar o secretário e sua equipe foi incisivo ao destacar o papel de cada ente público. “É importante que cada um saiba do seu papel e cumpra com zelo e qualidade, quero parabenizar a equipe da secretaria de saúde pelo papel que vem exercendo, muitas vezes fazendo o que nem é da sua obrigação, que cabe a outros entes, da esfera estadual e até federal, mas essa equipe tem se desdobrado para proporcionar o melhor para nossa população”.

O presidente da casa, Mauricélio Fernandes, se colocou à disposição em nome do legislativo. “Temos visto os avanços, são evidentes, nós como representantes do legislativo e da população e estamos aqui para ajudar no que for preciso, para melhorar os serviços”.

Jamile Carvalho