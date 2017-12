Presidente Jalser Renier assina projeto de lei que beneficia profissionais da Educação

Os profissionais da Educação, orientadores educacionais e supervisores escolares da rede pública estadual de ensino, agora podem respirar aliviados. É que o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), deputado Jalser Renier (SD) assinou o Projeto de Lei 141/2017, beneficiando 39 profissionais dessa categoria. O projeto será publicado no Diário do Poder Legislativo e encaminhado para ser sancionado pelo Executivo.

Com a aprovação da matéria, os educadores terão benefícios como progressões vertical e horizontal, titulação; carga horária de trabalho definida, entre outros. Jalser Renier destacou que há muito tempo esses servidores lutavam para ter esses direitos e vantagens garantidos referentes aos cargos que ocupam, conforme prevê a Lei 892/2013.

“Essa assinatura nada mais é do que reconhecer o trabalho desses profissionais, que se dedicam à Educação de maneira comprometida e com responsabilidade. E esse reconhecimento é o que falta no país e em Roraima, pois são eles que fazem a diferença no Estado. São os responsáveis para que os filhos de muitos cidadãos possam ter uma condição de vida melhor e serem integrados à sociedade de forma que ande sempre no caminho do bem”, enfatizou Jalser Renier.

O professor José Augusto Ramos destacou esse momento da assinatura do projeto de lei, também como um reconhecimento à categoria. “Somos gratos ao presidente Jalser por esse gesto que pode parecer simples, mas que é muito importante para nós, porque ele percebeu a nossa luta de 13 anos para que tivéssemos nossos direitos garantidos. A gente estava para desistir, mas hoje temos consciência que essa nossa luta valeu a pena”, disse.

Ramos comentou ainda que o sentimento de desistência surgiu quando alguns professores licenciados, de disciplinas específicas como história, geografia, foram adquirindo esse reconhecimento e sendo enquadrados ao longo do tempo. “Nós estávamos ficando de fora, sendo esquecidos, mas a partir de agora a história será outra”, ressaltou.

Edilson Rodrigues