Presidente da Assembleia assina ato de estabilidade de 21 servidores da Casa

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), assinou nesta quinta-feira, 21, o ato de estabilidade de 21 servidores que estavam em estágio probatório na Casa. Assim, os 77 funcionários aprovados nos dois últimos concursos promovidos pelo Poder Legislativo, têm a garantia constitucional de permanência no serviço público.

Ao efetivar esses servidores, Jalser Renier destacou que quem ganha é a Assembleia, principalmente com o trabalho que eles já vêm desenvolvendo dentro da Casa.

“Temos uma excelente equipe de servidores, e esses que foram efetivados têm a missão de continuar prestando um serviço, até porque a Poder Legislativo precisa continuar forte. Esse é um momento impar para todos nós. Um sonho realizado pelos deputados da Mesa Diretora e por esses homens e mulheres tão dedicados”, comentou.

Na turma de 21 funcionários efetivados está o advogado e contador Erisvaldo dos Santos Costa, que trabalha na Superintendência Financeira da Assembleia. “Nesses três anos de estágio probatório mostrei porque eu merecia uma das vagas do concurso que participei. Nesse período me dediquei muito e a partir de agora vou me dedicar ainda mais a Assembleia”, afirmou.

Ele comentou que a estabilidade no serviço público não é só do servidor, mas da família também. “Hoje, quem ganha a estabilidade não é só eu, mas minha esposa e meus três filhos. Isso é muito importante, porque traz a garantia de sustento para minha família que é muita sagrada”, afirmou Erisvaldo.

Concurso

O presidente da Assembleia garantiu que será realizado concurso público para o preenchimento de 32 vagas. “O concurso irá oferecer bons salários e daremos condições para que todos participem. Isso é uma ação da Assembleia, pois entendemos que o concursado é importante para melhorar ainda mais o Estado de Roraima, com trabalho, com experiência, com vontade de evoluir”, finalizou Jalser Renier.

