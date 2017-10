Preparação para Enem lota aulão da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios Unidade Silvio Botelho, localizada no bairro de mesmo nome, zona Oeste de Boa Vista, promoveu na tarde e noite deste sábado (28), o primeiro ‘Super Aulão’ da instituição, com as disciplinas de História, Raciocínio Lógico e Língua Portuguesa.

O conteúdo das aulas, direcionado para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, atraiu centenas de pessoas interessadas em atualizar informações sobre as matérias, bem como tirar dúvidas em questões elaboradas pela equipe técnica da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Roraima.

A estudante Elene Marçal Silva aproveitou o ‘Super Aulão’ para revisar conteúdos, pois pretende fazer futuros concursos. “Muito interessante essa iniciativa da Assembleia e o melhor de tudo é gratuito, então os concurseiros têm que aproveitar esses aulões”, disse ela, ao revelar que sonha em se tornar servidora pública do Tribunal de Justiça de Roraima, enquanto esse momento não chega, aproveita as oportunidades que aparecem.

Já o estudante de 17 anos, Jeffersson Soares, fará o vestibular para Medicina, o mais concorrido do Estado. Por isso, precisa aproveitar cada instante para estudar e revisar conteúdo. “A preparação está sendo o máximo possível para aprender muito mais, absorver os conhecimentos e também para que eu possa ter melhor preparação para universidade eliminar alguns concorrentes”, completou.

Emelly Kamila Oliveira, 19 anos, aluna da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios na modalidade pré-vestibular/ENEM, concorrerá a uma vaga em Enfermagem. A estudante garantiu que as aulas foram proveitosas e avaliou de forma positiva a condução dos professores com a proposta do evento.

O super aulão reuniu três renomados professores atuantes em preparatórios para concurso e vestibular, como Margarete Almeida, com História; Abel Mangabeira, com Raciocínio Lógico; e Willer Lira com a disciplina de Língua Portuguesa. Foram mais de seis horas de atividades direcionadas para pessoas de todas as idades.

A professora Margarete Almeida abordou sobre a História do Brasil, principalmente sobre o giro de economia, desde a extração do pau-brasil a mineração. Para se sair bem na prova, disse ela, o candidato precisa observar os detalhes das questões. “E a história é muito complexa, então quando tiver um professor e ele aprender a contextualizar, dá certo e o aluno se dá bem”, contou.

Sobre a aula na tarde deste sábado, muitos alunos interagiram e participaram da atividade. Para ela, é importante essa ação da Assembleia Legislativa em proporcionar mais educação para as pessoas, principalmente na zona Oeste da cidade. “Fiquei entusiasmada. Primeiro, a sala cheia. Eu vi o que é interesse mesmo. O que foi proporcionado pela assembleia está de parabéns”, falou Margarete.

Pela segunda vez, o professor de raciocínio lógico, Abel Mangabeira, participa de um aulão promovido pelo Poder Legislativo. “Os alunos daqui sempre são bastante receptivos, gosto de vir a Roraima, gosto do estado, gosto do calor desse povo”, e ressaltou a participação de todos e com feedback esperado.

E para a semana que antecede o Enem, Abel Mangabeira explicou que o melhor é a revisão. “Se ele [candidato] ainda não se sente seguro, tem que revisar as questões anteriores do Enem porque os tópicos que caem são, basicamente, os mesmos, mudam umas coisas ou outras”, colaborou o professor.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, frisou a preocupação da Mesa Diretora da Assembleia em oportunizar momentos como este. “Já fizemos o aulão de rua, aulão na Assembleia, aulão no município de Alto Alegre e na nossa unidade da rua Agnelo Bittencourt”, pontuou.

Yasmin Guedes