Prêmio Sebrae Mulher de Negócios revela empreendedorismo feminino em RR

O mais importante reconhecimento ao empreendedorismo feminino do Estado de Roraima ocorrerá no próximo dia 26 de julho. O ‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’ revela as empresárias que transformaram seus sonhos em realidade e estão inspirando outras a também empreender.

A divulgação das vencedoras inscritas no 12º ciclo do Prêmio ocorrerá em cerimônia a ser realizada, às 18h30, no Auditório Macunaíma da Unidade do Sebrae São Francisco, localizado na Rua Aquilino Mota Duarte, zona Norte de Boa Vista.

De acordo com a gerente do Sebrae-RR, Itamira Soares, o evento é a culminância do longo processo de inscrição das empresas no ano de 2016, onde as empresárias realizaram a autoavaliação do negócio e escreveram a história de vida de seus empreendimentos.

“Este é o momento de reconhecer as empresas que mais se sobressaíram neste processo por meio dos critérios definidos pela Fundação Nacional da Qualidade e premiar as empresárias que se destacaram no mercado”, explicou Itamira.

O prêmio vai apresentar as grandes vencedoras da Etapa Estadual e que estarão concorrendo à Etapa Nacional, além de apresentar caso de sucesso local da empresa Fantasias do Amor e Sex Shop, última ganhadora do Prêmio, e ainda caso de sucesso nacional com a empresária Ângela Hirata que revolucionou a marca das sandálias Havaianas para o Brasil e o mundo.

“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios foi criado para estimular o empreendedorismo de gênero e em mais de uma década de realização o prêmio alcançou números significativos de mulheres empreendedoras inscritas no Brasil e no Estado de Roraima. Demonstrando com isso o potencial de desenvolvimento empreendedor e da geração de emprego e renda por meio de mulheres que transformaram seus sonhos em realidade”, ressaltou Itamira.