Prêmio Sebrae Mulher de Negócios anuncia vencedoras em Roraima

A proprietária de uma loja de confecções e duas sócias-proprietárias de uma creche em Boa Vista foram as grandes vencedoras da Etapa Estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017. As histórias bem sucedidas dessas mulheres foram contadas na noite de quinta-feira, 27, durante a premiação no Auditório Macunaíma da Unidade Sebrae-RR São Francisco. Agora elas se preparam para concorrer ao prêmio nacional.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece fundadoras de empresas inovadoras, com potencial de crescimento e que causam impacto na sociedade em que estão. A ideia por trás da iniciativa é incentivar e ajudar a profissionalizar o empreendedorismo feminino.

As empreendedoras do 12º ciclo foram escolhidas entre as 49 inscritas, destas, 12 classificadas e quatro finalistas que tiveram seus negócios avaliados por uma comissão ao longo do último ano.

Adna Queiroz recebeu a premiação na categoria Microempreendedor Individual (MEI) com a loja de confecções Gavie. As sócias Janaína Araújo e Adriana Cruz receberam o prêmio na categoria Pequeno Negócio com a Creche e Escola Pequenos Passos.

Durante o evento, a empresária Ângela Hirata que revolucionou a marca das sandálias Havaianas para o Brasil e o mundo, contou um pouco da história e falou ainda sobre a internalização da marca. Ela deu algumas dicas para quem compareceu ao evento, como: como entrar em novos mercados, possíveis barreiras e o principal foco no mercado externo.

A superintendente do Sebrae-RR, Luciana Surita, enfatizou sobre o papel da mulher empreendedora no Estado de Roraima. “Nesses 10 anos, foram inscritas no prêmio cerca de 700 histórias de vida, superação e vontade de vencer e isso é motivo de orgulho para nós, que ao olharmos para trás, reconhecemos o esforço e exemplo das nossas empreendedoras”.

Em 2010, a empreendedora Maria Leonice Ribeiro, do açougue 2 irmãos, ficou em segundo lugar na categoria Proprietária de Micro e Pequena Empresa, conquistando a medalha prata na Etapa Nacional.