Prêmio Delacir: escolas e gestores da educação municipal são premiados em solenidade

A noite da última quarta-feira, 13, foi de reconhecimento e valorização a toda rede municipal de ensino. A quinta edição do Prêmio Municipal Referência em Gestão Escolar Professora Delacir de Melo Lima destacou escolas e servidores da rede de ensino que, ao longo do ano, desenvolveram experiências e ações pedagógicas visando a melhoria dos resultados educacionais no município. A solenidade aconteceu no espaço D’Rosi Eventos e contou com a presença da prefeita Teresa Surita.

De acordo com a prefeita, a educação foi o segmento que mais avançou no município no último ano. “O objetivo deste encontro é trazer a valorização aos profissionais de educação. Desta forma, em uma disputa positiva, destacamos as melhores escolas, com melhores pontuações e intervenções. Estou muito feliz em comemorar um trabalho muito bonito realizado durante o ano”, destacou Teresa.

Para a gestora da Casas Mãe Núcleo Bela Vista, Francisca Rosélia da Silva, participar pela primeira vez do Prêmio Delacir e garantir a primeira localização foi de uma felicidade imensa. “Este prêmio é o reconhecimento de todo o trabalho realizado ao longo do ano, feito com muito amor e carinho, em parceria com nossos coordenadores. Tínhamos muitos pais torcendo pelo nosso núcleo e todos ficaram muito felizes e gratos pelo trabalho que realizamos com seus filhos. É uma grande conquista”, ressaltou Francisca.

Este ano o prêmio foi dividido em quatro categorias: Pré-Escola (escolas com maior quantitativo de turmas de Pré I e II), Ensino Fundamental até 550 alunos, Ensino Fundamental com mais de 551 alunos. Em 2017, 61 creches e escolas municipais se inscreveram no prêmio de gestão escolar e a novidade nesta edição é a inclusão das creches na avaliação (núcleos de unidades de Casa Mãe).

As pré-escolas e escolas de ensino fundamental foram avaliadas em quatro dimensões: 1) Gestão Pedagógica – análise de resultados educacionais, 2) Gestão Pedagógica – indicadores de planejamento de ações pedagógicas, 3) Gestão de Participativa – processos coletivos de decisões e ações e 4) Gestão de Infraestrutura – administração de serviços e recursos.

As creches foram avaliadas nas dimensões: 1) Gestão Pedagógica – planejamento e ações pedagógicas, 2) Gestão Participativa e 3) Gestão de Infraestrutura. As três primeiras colocadas em cada categoria recebem premiação em dinheiro: R$ 17 mil para a primeira colocada, R$ 12 para a segunda e R$ 7 mil para a terceira colocada. Os gestores dessas unidades recebem R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente.

Educação Infantil

1º lugar – Escola Municipal Waldinete de Carvalho Chaves

2º lugar – Escola Municipal Pequeno Príncipe

3° lugar – Escola Municipal Vovó Clara

Ensino Fundamental até 550 alunos

1º lugar – Escola Municipal Arco-Íris

2º lugar – Escola Municipal Martinha Thury Vieira

3º lugar – Escola Municipal Vovó Júlia

Ensino Fundamental acima de 550

1º lugar – Escola Municipal Nova Canaã

2º lugar – Escola Municipal Centenário

3º lugar – Escola Municipal Luiz Canará

Casas Mãe

1º lugar – Núcleo Bela Vista

2º lugar – Núcleo Senador Hélio Campos

3º lugar – Núcleo Raiar do Sol

Jéssica Costa