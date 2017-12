Prêmio Delacir: casas mãe participam pela primeira vez do prêmio de gestão escolar

A quinta edição do “Prêmio Municipal Referência em Gestão Escolar Professora Delacir de Melo Lima – Edição 2017” ocorre no próximo dia 13 de dezembro e, pela primeira vez, as Casas Mãe – creches que atendem crianças de 2 a 3 anos e 11 meses – participam da premiação.

O prêmio tem o objetivo de reconhecer creches, escolas e servidores da Rede Municipal de Ensino que desenvolveram experiências e ações pedagógicas para a melhoria dos resultados educacionais em Boa Vista.

As 33 unidades de casas mãe foram divididas em dez núcleos que serão avaliados: Nova Cidade, Bela Vista, Raiar do Sol, Centenário, Pintolândia, Senador Hélio Campos, Alvorada, Equatorial, Cidade Satélite 1 e Jardim Caranã. Segundo o secretário adjunto de Educação, Hefrayn Lopes, as casas mãe foram inseridas no Prêmio Delacir porque cumprem um papel importante na educação infantil.

“As casas mãe não são locais destinados apenas para a criança passar o dia sob cuidados, hoje as unidades têm também um aspecto pedagógico, de gerência, de gestão escolar. Então, nada mais justo do que premiar essas servidoras, coordenadoras e cuidadoras, reconhecer o trabalho de excelente qualidade que essas profissionais vêm fazendo”, disse.

As creches serão avaliadas em três dimensões: 1) Gestão Pedagógica, 2) Gestão Participativa e 3) Gestão de Infraestrutura. Para participar do prêmio, os gestores de cada núcleo preparam um dossiê com todas as ações e projetos desenvolvidos em 2017, como indicadores de planejamento de ações pedagógicas, processos coletivos de decisões e ações, parcerias com a comunidade, administração de serviços e recursos, entre outras.

“Participar do Prêmio Delacir é uma conquista para as Casas Mãe. É um momento de autoavaliação, de conhecimento e aprendizado. Uma oportunidade do gestor fazer uma avaliação de todos os seus processos, na gestão pedagógica, participativa e de infraestrutura, e também de identificar os pontos fortes e fragilidades, o que precisa ser melhorado a médio e longo prazo”, disse Maria do Carmo de Azevedo, coordenadora geral das Casas Mãe.

Assim como nas outras categorias, os núcleos que alcançarem as primeiras colocações receberão premiação em dinheiro. São R$ 17 mil para o primeiro colocado, R$ 12 para o que ficar em segundo lugar e R$ 7 mil para o terceiro colocado. Os gestores dessas unidades receberão R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente. Todos os servidores das creches vencedoras também receberão premiação em dinheiro equivalente a uma remuneração mensal, o chamado 14º salário.

Gleide Rodrigues