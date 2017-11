Prematuridade: homenagens e trocas de experiências marcam início da programação

A 3ª Semana da Prematuridade, organizada pelo Grupo de Mães de Pedras Preciosas (GMPP) e pela ONG Prematuridade.com, foi aberta nesta quinta-feira, 16, na Casa da Gestante, no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN).

Durante a manhã, foram realizadas homenagens aos profissionais da unidade e discussões sobre a importância do acompanhamento dos bebês após a alta hospitalar. A programação segue nesta sexta-feira (17), Dia Mundial da Prematuridade, com uma roda de conversas sobre o tema.

Segundo Jhully Moraes, representante do GMPP, as expectativas para o primeiro dia de programação foram superadas. “Cerca de 50 pessoas estiveram presentes na Casa da Gestante, entre profissionais da saúde e mães, que acompanharam os relatos de superação dos pequenos bebês”, destacou.

Jhully afirmou que, além de discutir sobre a prematuridade, um dos objetivos dessa programação é unir o máximo de mães de bebês prematuros. “Nós queremos trocar experiências e mostrar para outras famílias que, por mais difícil que seja, nós vamos para casa com os nossos filhos”.

A equipe de acompanhamento da maternidade, que monitora os bebês durante os primeiros anos de vida, deu o pontapé inicial do evento. As mães homenagearam os profissionais que cuidaram de seus filhos na Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), no Banco de Leite Humano (BLH) e não esqueceram da equipe da Casa da Gestante, onde foram cuidadas como se estivessem em casa, enquanto esperavam pela alta hospitalar de seus bebês.

A apoiadora técnica da maternidade, Márcia Monteiro, elogiou a postura da Sesau em relação aos cuidados com os bebês prematuros. “Quando falamos em UTI Neonatal, eles agilizam tudo para nos ajudar, pois todos entendemos a fragilidade dessas crianças”.

Programação

Nesta sexta-feira, 17, Dia Mundial da Prematuridade, será realizada uma mesa redonda com a participação de profissionais de cinco áreas, para discussão de assuntos relacionados à prevenção e acompanhamento de bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Durante a tarde, as mães terão um momento para cuidar da autoestima.

Para encerrar a programação, as mães do grupo e voluntários da ONG Prematuridade.com farão uma caminhada no sábado (18), no Parque Anauá. A partir das 15 horas, o público presente poderá fazer yoga, além de participar de dinâmicas com o grupo Amigos do Sorriso, voluntários na ação. A caminhada inicia às 17 horas.