Prefeiura começa pavimentação e urbanização da rua Nena Brasil

Boa Vista virou um verdadeiro canteiro de obras com os diversos serviços de infraestrutura sendo executados na capital. Esta semana, chegou a vez da rua Nena Brasil, no bairro União receber os maquinários. Neste primeiro momento, o solo está sendo preparado receber o asfalto, sarjetas, meio-fio e calçadas. A via está na lista das 49 contempladas do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas e, em breve, contará com asfalto e toda a infraestrutura necessária.

Na rua, serão 548 metros de pavimentação, no trecho entre a rua Y até as proximidades do igarapé Caranã. A dona de casa, Sueile de Queiroz, 50, ressaltou que quando se mudou em 2004, não existia nenhuma infraestrutura no local, o que levou os moradores a buscarem soluções para a rua e agora já vê que o cenário no local vai melhorar.

“Na verdade, sou uma das primeiras moradoras aqui desta rua, que tinha uma estrutura muito precária, estreita demais. Mas o tempo foi passando, começaram a implantar rede de drenagem, esgoto, e agora está recebendo asfalto e as demais melhorias. Isso me deixa feliz porque a prefeitura ouviu nossas queixas e com essa obra vemos que tudo aqui vai valorizar”, disse Sueile.

Esta também é a expectativa da moradora Marilande Lima, 44 anos. “Há mais de 18 anos moro aqui nesta rua e almejamos tanto que este dia chegasse. Começamos a semana com o pé direito”, disse a moradora.

Parte da Avenida A, no bairro Ayrton Rocha, também entrará em obras nos próximos dias. Serão aproximadamente 300 metros de asfalto no local, que trará melhorias para os estudantes da Escola Municipal Laucides Inácio Oliveira, Conjunto Pérola, que precisam trafegar diariamente por aquele trecho. A avenida é uma das principais do bairro, embora urbanizada, este pequeno trecho faltava receber pavimentação, sarjetas, calçadas e meio-fio.

As máquinas e os operários também estão na rua Joca Farias, avenidas Ataíde Teive, Brilho do Sol, Sol Nascente até a João Pessoa, e agora a Nena Brasil e em breve, a Avenida A. Todas foram incluídas no projeto com uma certa urgência para que as melhorias fossem feitas o mais breve possível em atendimento aos anseios dos moradores.

“Estamos constantemente em estudo de melhorias na capital. Aquelas ruas que mais demandam reclamações ou vemos que realmente precisam ser melhoradas corremos atrás de recursos para fazer o que deve ser feito”, ressaltou o secretário adjunto de Obras, Guga Carvalho.

Ceiça Chaves