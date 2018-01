Prefeituras assinam convênio com Ministério do Esporte e Caixa Econômica

Na manhã desta segunda-feira, 22, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) esteve na Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF), em Boa Vista, acompanhando prefeitos do interior, onde assinaram 13 convênios com o Ministério do Esporte, representado na ocasião pelo secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz. O superintendente da CEF em Roraima, Severino Rivas, e equipe técnica também participaram da solenidade.

Os recursos dos convênios são de R$ 8,3 milhões, garantidos por meio de articulações do deputado junto ao Ministério. “Estamos dando maior atenção ao desenvolvimento do esporte no interior de Roraima, sobretudo nas vilas dos municípios. A maioria dessas vilas ainda não possui estruturas esportivas. Estas serão as primeiras que irão receber”, salientou o deputado.

Para Mucajaí, a prefeita Eronildes Nega (PR) assinou seis convênios. Quatro para quadras cobertas (Vilas: Penha, Tamandaré, Samaúma e Vila Nova), um para campo de futebol no Apiaú e outro de R$ 800 mil para a modernização do módulo esportivo na sede do município.

O prefeito Jairo Ribeiro (MDB) assinou dois convênios para a construção de campos de futebol em Iracema, um em Campos Novos e outro na sede do município (campo society).

Três convênios foram assinados pelo prefeito Leandro Pereira (PSD), de Rorainópolis, para uma quadra coberta em Santa Maria do Boiaçú, e dois campos de futebol, um na Vila do Equador e outro em Martins Pereira.

As comunidades indígenas também foram beneficiadas. O prefeito Joner Chagas (PRTB) assinou convênio para a quadra coberta da terra indígena de Jacamim, em Bonfim, e o prefeito Juliano Torquato (PRB) assinou para a construção de campos de futebol nas comunidades indígenas da Boca da Mata e Surumu, em Pacaraima.