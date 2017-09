Prefeitura vai qualificar jovens na área de tecnologia da informação

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital – SMTI vai capacitar jovens que trabalham ou tenham aptidão para desenvolvimento de sistemas de voltado para tecnologia informação e comunicação. As inscrições para o Programa de Talento terá inicio no próximo dia 3 de outubro.

Todas as atividades vão acontecer no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI serão nove meses de atividades. O processo de seleção será dividido em fases. Na primeira semana serão inscritos 320 alunos e escolhidos 120 participantes que vão ser orientados na área de prestação de serviços em uma fábrica de software. E na última etapa de seleção 32 estudantes serão escolhidos.

Os critérios de seleção passa pela questão técnica e comportamental. Os 32 selecionados vão receber uma bolsa estudo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante os seis meses restantes do processo de formação. O interessado deve ter 16 anos em diante.

De acordo com Filipe Rocha, secretário adjunto da SMTI, todo o trabalho será voltado para comunidade como um todo, e vem para consolidar todas as atividades que a SMTI já desenvolve para fomentar a base tecnológica do município de Boa Vista.

“São oito projetos que vão auxiliar a vida das pessoas que residem em Boa Vista. Então é um trabalho que não é só para a prefeitura, mas também é um trabalho para a sociedade como um todo, e assim a prefeita Teresa Surita da mais um passo no compromisso de trazer uma nova base econômica para o município”. Explicou.

Parceria

Algumas das atividades oferecidas são desenvolvidas com a ajuda de convênios firmados com instituições parceiras públicas e privadas. Atualmente o CCTI trabalha com os cursos: Estalos, Iniciação Digital, Trilha de Conhecimentos, programa de inovação empreendedora, Desbravadores Digitais, e Robótica Educacional.

O Programa de Talentos vem somar aos cursos que são oferecidos no CCTI, desde os cursos mais básicos até os mais avançados todos voltados para promover a inclusão digital, educação tecnológica, disseminação da inovação e empreendedorismo por meio da tecnologia da informação, potencializando a mão de obra municipal e regional, visando o desenvolvimento econômico.

Edson Rodrigues