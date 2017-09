Prefeitura vai abrir processos seletivos para a Educação e Gestão Social

A Prefeitura de Boa Vista está autorizada a realizar dois processos seletivos para a contratação temporária de servidores para atender as necessidades das secretarias municipais de Gestão Social (Semges) e de Educação e Cultura (SMEC). O ato foi publicado nessa terça-feira, 19, no Diário Oficial do Município (www.boavista.rr.gov.br). Os editais estão em fase de elaboração, onde serão estabelecidos prazos, locais e demais procedimentos para inscrição no processo seletivo.

Para o quadro da Gestão Social foram criadas 86 vagas para nível superior, 447 para nível médio e 16 para nível fundamental. Os salários variam de R$ 1.020 a R$ 2.125 mil. Os cargos a serem preenchidos são de supervisor, antropólogo, assistente social, pedagogo, psicólogo, nutricionista, visitador programa Criança Feliz, assistente de ofício, entrevistador social, educador social, sócio educador, técnico de enfermagem e motorista.

Para o quadro de Educação, a necessidade temporária é para contratação de 735 profissionais para atuarem nas funções de professor das modalidades Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), profissional de Educação Física e Assistentes de Aluno. Os salários variam de R$ 1.260 a R$ 2.079 mil. Serão 85 vagas para assistentes de aluno, 550 para professores e 100 para professore de Educação Física.