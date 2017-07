Prefeitura substitui placas de trânsito danificadas

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) iniciou a substituição de 13 placas de sinalização que foram alvo de vandalismo na última semana no Bairro Caranã. Somente nos últimos seis meses, mais de 400 placas danificadas foram substituídas em toda a capital.

Segundo o coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), Ney Brito, atos de vandalismo desta natureza representam um grande prejuízo ao município, sobretudo aos contribuintes. Além disso, as placas foram colocadas em trechos importante das avenidas, para regular o trânsito e impedir a ocorrência de acidentes.

“Os cidadãos pagam os impostos, de onde são originados os recursos para que o município execute ações importantes, o que inclui a sinalização do trânsito. Quando se vandaliza o patrimônio público, o principal a ser lesado é o próprio cidadão. Além disso, se uma placa é retirada do local de onde foi implantada, significa um grande risco para quem trafega, pois se perde a referência de via preferencial, o que pode acarretar em acidentes”, afirmou.

O Código Penal define em seu artigo 163 a pena de um a seis meses de detenção, além de multa, para quem comete vandalismo. Se tratando de patrimônio público, o dano é qualificado, com pena aumentada para seis meses a três anos de detenção, além de multa.

Se o cidadão presenciar um ato de vandalismo ao patrimônio público, basta ligar para os números 156 (Central de Atendimento da Prefeitura de Boa Vista), 153 (Guarda Civil Municipal) e 190 (Polícia Militar) e informar o ato, que as medidas cabíveis serão tomadas.

