Prefeitura sensibiliza pais e responsáveis sobre acidentes com crianças

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças, lembrado nesta quarta-feira, 30, a Prefeitura de Boa Vista realizou uma ação de sensibilização junto aos pais e responsáveis das crianças internadas no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA).

A ação, promovida pelo Núcleo Estratégico de Políticas de Saúde juntamente com o setor de serviço social do HCSA, contou com a adesão dos profissionais de saúde, que panfletaram em todas as alas do hospital e conversaram com os pais para ficarem alertas aos acidentes domésticos e outros tipos de acidentes que podem ocorrer com crianças.

O médico pediatra, Altamiro Vilhena, explica que as queimaduras e quedas são os casos mais freqüentes atendidos no hospital. “Temos muitos atendimentos relacionados às queimaduras, pés que prendem nos aros de bicicletas e quedas de cama, escadas, árvores, além de afogamentos. É fundamental que os pais de crianças menores fiquem atentos o tempo inteiro, elas cegam a gente e a qualquer momento podem se acidentar”, explica o médico.

Renato Nogueira Silva é pai de Rodrigo Cassiano da Silva, de oito anos. Ele recebeu as orientações e destacou a importância de estar atento o tempo inteiro.

“Recebi um telefonema de que ele tinha caído do sofá, brincando com colegas, acabou quebrando o braço e hoje está aqui internado. Essa é uma ótima iniciativa, pra alertar mesmo a gente a tomar mais cuidado”.

Já Kleber Rodrigues Souza, 37, pai de três meninas, estava acompanhando a filha, que se sentia mal, na emergência. “Recebo muito bem essas orientações, tenho três meninas, mas graças a Deus eu ainda não as trouxe aqui no hospital por nenhum acidente, mas ainda assim é bom ficar sempre de olho nelas, pois achamos que nunca vai acontecer com a gente, só com os outros”.

De janeiro a julho deste ano, o Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica do HCSA, registrou 3.491 acidentes com crianças envolvendo quedas, acidentes com transportes e de força mecânica.

Jamile Carvalho