Prefeitura se mobiliza contra o Aedes aegypti em Boa Vista

A prefeitura de Boa Vista aderiu a Campanha Nacional do Governo Federal de Combate ao Aedes aegypti e realizou nesta quinta-feira, 7, uma mobilização de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde para um mutirão no loteamento Pedra Pintada e área do São Bento. A prefeitura tem realizado um trabalho constante no combate ao mosquito.

A capital apresentou recentemente uma redução nos índices de infestação do mosquito, conforme dados registrados o último LIRAa, que apontou a capital com médio risco, de 2,8% de infestação. “Ainda assim, é preciso tomar medidas preventivas antes do período chuvoso e continuar o trabalho de prevenção para combater o mosquito”, destaca o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Cerca de 70 agentes saíram em visita nas casas dos locais selecionados fazendo o controle de vetores, educação em saúde, eliminação de criadouros, tratamento de focos e borrifação em áreas de difícil acesso pelos agentes. Devido à alta infestação do mosquito na região do São Bento foi realizado também o trabalho de borrifação após a eliminação de criadouros. As equipes visitaram cerca de 1.400 imóveis durante a ação.

Joiciene Araujo, 22, é moradora do Pedra Pintada e disse que está alerta e tem feito sua parte. “Muito importante essa conscientização nas casas, tenho feito a minha parte em relação a não acumular lixo no quintal. Graças a Deus aqui em casa não houve nenhuma doença”.

Campanha nacional

O Ministério da Saúde lançou no último dia 28 de novembro a campanha 2017/2018 de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das graves doenças virais Dengue, Zika e Chikungunya. Com o tema “Não deixe o mosquito mudar a sua história”, a campanha também mobiliza a população para o Dia D, 8 de dezembro, o marco nacional de combate ao Aedes aegypti.

