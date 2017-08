Prefeitura retoma obra de reestruturação em trecho da rua Izídio Galdino

Após o período chuvoso, a Prefeitura de Boa Vista retomou nesta quarta-feira, 16, a obra de recuperação da rua Izídio Galdino da Silva (antiga N-21), trecho que fica entre a avenida Nazaré Filgueiras até a rua Carmelo, no bairro Dr. Sílvio Botelho. A obra de reestruturação neste trecho, já contemplou a rede de drenagem, agora seguem os serviços de reciclagem da base, com a retirada de todo o asfalto antigo e a terraplanagem, para posteriormente receber o asfalto novo, com sarjetas e meio-fio.

As obras começaram em setembro do ano passado e quase 3 km já foram recuperados, restando apenas este trecho de apenas 611 metros. No momento, a via está parcialmente interditada, os trechos serão liberados à medida que os serviços forem concluídos no local. Como rotas alternativas os motoristas podem utilizar as ruas N-20 e N-22.

Quem está feliz com a presença das máquinas na sua rua, é a dona de casa Maria do Socorro, 48, moradora há 20 anos do trecho em obra. “A gente sabe que o esforço é grande para adquirir recursos federais e fazer obras como esta. Minha rua estava feia, no inverno alagava e no verão é muita poeira. Agora vejo que essa realidade vai mudar”, comentou.

Para o comerciante, Gelson Dantas, 26, a rua vai receber a atenção que merece e agradeceu o trabalho da prefeitura. “Quando vejo obras que contemplam vários serviços, penso logo na valorização dos imóveis, a rua fica mais movimentada e o comércio no local melhora 100%”, frisou o morador.

A rua Izídio Galdino foi uma das 33 vias contempladas do programa Calha Norte, convênio da Prefeitura com o Ministério da Defesa, firmado em junho de 2016. Mais convênios estão sendo firmados para que a Prefeitura consiga fazer as intervenções e melhorias em mais ruas da capital. Nestes quatro anos e meio, a prefeitura já executou cerca de 105 km de asfalto e 73 km de drenagem em toda a cidade.

O secretário adjunto de Obras, Guga Carvalho, ressaltou que, com o Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas de Boa Vista, mais 49 trechos urbanos receberão intervenções, como recapeamento e pavimentação nova. Ao todo, 45 km de pavimentação asfáltica serão executados na cidade. “Estamos atentos às necessidades de Boa Vista e por isso estamos trabalhando muito para intervir e incluir mais ruas em convênios federais”, disse ele.

Ceiça Chaves