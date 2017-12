Prefeitura retirou mais de 90 mil toneladas de lixo das ruas de Boa Vista em 2017

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, manteve durante o ano de 2017 um ritmo intenso de trabalho envolvendo diversas frentes. Dentre elas, a operação Patrulha da Chuva, que executou diversos serviços pela cidade para minimizar os transtornos causados pelo período chuvoso. Das ruas, as equipes de limpeza retiraram 90.324 toneladas de lixo, entulho e galhadas.

Os serviços de limpeza, recolhimento de galhadas e entulhos, limpeza bocas de lobo, canais, roço, capina, roço mecânico, varrição manual e mecanizada, catação, limpeza nas feiras e praças da cidade e retirada de lixo do Rio Branco são executados durante todo o ano, tanto no inverno como no verão. Todos os serviços evitaram o acúmulo de água, a proliferação de mosquitos, entupimento de bueiros, que o lixo tomasse conta das valas e fosse parar em córregos e igarapés.

Durante os meses de setembro, outubro e novembro, a Secretaria fez a coleta fluvial no rio Branco. Nesse período, as equipes retiraram 16,5 toneladas de lixo que estava nas margens. Outra frente de trabalho envolveu a Operação Tapa Buraco, que esteve presente diariamente nas ruas e avenidas da cidade, seguindo cronograma de execução e solicitações da Central de Atendimento 156. Ao todo, foram utilizadas 7.139 toneladas de camada asfáltica para recuperar centenas de ruas danificadas pelas ações do tempo.

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da secretaria, também entregou diversos circuitos de iluminação pública aos moradores da capital. O trecho da avenida João Alencar, na divisa dos bairros Cauamé e Aeroporto, Centro Cívico, Ene Garcez, Praça do Coreto, Avenida das Guianas, receberam iluminação de LED, mais potentes e econômicas. A avenida São Mateus, no bairro Cinturão Verde, recebeu sistema de iluminação com lâmpadas de vapor metálico.

Diversas ações de conscientização ambiental foram feitas envolvendo, inclusive, o plantio de mudas de plantas nativas como parte do projeto de recuperação de área de preservação permanente degradada, garantindo assim a recuperação da mata ciliar. “Cuidar e melhorar uma cidade não é uma tarefa fácil, mas a gestão municipal trabalha com muito compromisso e planejamento na execução das ações que beneficiam a população”, destacou a prefeita Teresa Surita.

“As equipes da Patrulha da Chuva atuaram diariamente em vários pontos da capital, seguindo uma programação que atendessem todos os bairros. Muito lixo, entulho e galhadas foram retirados das ruas. Alguns pontos da cidade ficaram mais iluminados, trazendo mais segurança para a população e oferecendo outra condição de vida”, relatou o secretário Daniel Peixoto.

Centro de Referência ao Imigrante

No local, foram executados serviços de limpeza, retirada de mato e galhada, micro drenagem e iluminação na parte externa garantindo melhorias para os migrantes que vivem no local. Além dos serviços de limpeza na área externa, a prefeitura também atuou no combate ao mosquito Aedes aegypti, incluindo o fumacê.

Operação Calçada Limpa

Envolveu o trabalho conjunto de diversas secretarias em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. A ação retirou das calçadas sucatas de veículos e qualquer item que estivesse impedindo o trânsito de pedestres. Diversos pontos foram vistoriados como: oficinas mecânicas e ferros-velhos, onde os proprietários costumam colocar veículos sucateados e pneus, sobre as calçadas, obstruindo assim, a passagens dos pedestres.

Plano de Resíduos Sólidos

O ano de 2017 foi marcado pela consolidação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A prefeitura mobilizou toda sociedade para participar das audiências públicas promovidas ao longo do ano. As discussões serviram de contribuição para a efetivação do Plano.

A participação foi fundamental para a melhoria dos serviços que serão implementados a partir da implantação do plano em Boa Vista. O processo está em fase de licitação. A implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contempla a extinção dos lixões e construção de um novo aterro sanitário na capital e ainda a implantação da coleta seletiva, inclusão social de catadores, a instalação de ecopontos para entrega voluntária de resíduos recicláveis pela população.

Luzes de Natal

A Secretaria também foi responsável pela decoração natalina que encheu as ruas e avenidas de cores e símbolos do natal, valorizando o espírito de natalino, para que as famílias pudessem vivenciar o momento de uma forma especial, com toda magia e espiritualidade dos festejos desse período.

Foram 857 ornamentações de postes. Mas não apenas as ruas e avenidas receberam a decoração natalina, a prefeitura também montou estruturas como anjos, bichos, estrelas e arvore em rotatórias, praças e parques. Foram instalados 10.500 pisca-piscas, contendo 100 lâmpadas de LED. Total de 1.050.000 lâmpadas por toda cidade. Foram 105.000 metros de piscas. 200 caixas de mangueiras de LED com 100 metros cada. Total de 20.000 metros de mangueira de LED.

Shirléia Rios