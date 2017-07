Prefeitura retira mais de 600 kg de lixo das margens do Rio Branco

Após a última cheia do Rio Branco em Boa Vista, muita sujeira acabou emergindo nas cabeceiras e margens do rio. Desde a última semana, o trabalho da equipe de limpeza que presta serviços para a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, tem sido recolher todo esse material e encaminhar ao aterro sanitário. Até esta quinta-feira, 20, já foram recolhidos mais de 600 quilos de lixo.

O trabalho tem sido realizado diariamente, pela manhã e pela tarde. Além do lixo comum, que incluem latas e garrafas, os agentes de limpeza tem encontrado carcaças de TV, geladeiras, fogões e pedaços de cadeiras, principalmente na parte mais próxima a área de interesse social Caetano Filho. A rotina diária de limpeza tem início na Marina do Rio Branco, segue pela Orla e finaliza no Beiral.

A limpeza tem sido realizada por dois agentes de limpeza, com o auxílio de um barqueiro. Segundo eles, uma das coisas que mais dificultam o trabalho é a falta de colaboração da população. “Recolhemos diariamente cerca de 40 sacos de lixo e, sempre que voltamos no dia seguinte, nos deparamos com novos sacos de lixo com restos de comidas jogados na proximidade do rio. Pedimos que a população nos ajudasse e depositasse o lixo nos locais próprios”, ressaltou um dos agentes.

Segundo Ítalo Lobato de Melo, gerente operacional da empresa que presta serviços de limpeza para a prefeitura, os agentes receberam orientações dadas por técnicos de segurança da empresa antes de começar a limpeza, além de receberem equipamentos específicos para o trabalho. De acordo com o gerente, o cronograma de limpeza segue por todo o mês de julho, que é o período mais crítico de chuvas.

Jéssica Costa