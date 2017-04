Prefeitura retira mais de 20 toneladas de sucata das ruas de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista, através da operação Calçada Livre, já retirou mais de 20 toneladas de sucatas entre janeiro e abril deste ano. A ação conjunta é desenvolvida pela Superintendência Municipal de Trânsito, Emhur, Guarda Civil Municipal e Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente.

A ação acontece a cada terça-feira, ocasião em que os fiscais da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) e agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) percorrem pela cidade na identificação de locais em que sucatas, carros e motos são acomodados nas calçadas.

O artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) assegura ao pedestre os passeios ou passagens apropriadas a ele nas vias urbanas, como é o caso das calçadas. E uma sucata depositada ou automóvel estacionado nesse local vai contra esse dispositivo.

“Além de se tornar uma infração, promove o risco à vida da pessoa, que terá que ser obrigada a andar na via de trânsito. E claro, também é um caso de saúde pública, pois esses locais são propícios à criadouros de mosquitos da dengue, zika e chikungunya”, explica Ney Brito, diretor do Departamento de Educação para o Trânsito (Depet).

Ao ser notificado, o autor da infração tem dez dias, no mínimo, para retirar o material das ruas. Em caso de reincidência, são aplicadas as devidas sanções de acordo com o CTB e com o Código de Postura do município, além da retirada da sucata por meio da operação Calçada Livre. A população pode colaborar com a Prefeitura, denunciando qualquer caso envolvendo sucata em local público. Os canais de comunicação são os telefones 156 e 153.

Fábio Cavalcante