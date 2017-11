Prefeitura retira entulhos da área Caetano Filho

Os trabalhos de retirada de entulhos da área de interesse social Caetano Filho (Beiral) foram intensificados neste mês. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente retiraram, nos últimos dias, 91 carradas de entulhos decorrente, de casas demolidas, das quais as negociações foram concluídas.

“Esse trabalho já vinha sendo feito logo que as demolições iniciaram, porém, este mês foi intensificado devido ao avanço das negociações e assim vamos garantir que o local seja limpo para a execução das próximas etapas do projeto”, explicou o secretário adjunto de serviços Públicos e Meio Ambiente, Rock Lane Almeida.

O trabalho vem sendo executado no período da tarde e seguirá até que todo entulho seja removido da área. O destino do material recolhido é o aterro sanitário. “Posteriormente parte desse material será reutilizado, como é o caso dos resíduos de concreto, que serão triturados e aproveitados para fins de aterro”, explicou o secretário.

Negociações

As negociações e demolições de casas no local seguem ocorrendo. Até esta sexta-feira, 10, um total de 264 casas já haviam sido negociadas. Os moradores que ainda estão no local, na área que contempla o projeto, podem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) São Francisco, localizado no bairro Calungá, para tirar todas as dúvidas pertinentes à revitalização, sejam elas de caráter jurídico, social e financeiro.

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais, por meio do Programa Braços Abertos juntamente com a Procuradoria Geral do Município está analisando todos os processos para que os moradores possam ser amparados pela legislação e seja garantido tanto a eles, como ao município, uma negociação correta, justa e transparente.

Shirléia Rios