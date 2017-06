Prefeitura recupera trecho da avenida Carlos Pereira de Melo

A Operação Patrulha da chuva continua executando serviços de recuperação de ruas no período do inverno. Dessa vez, o trabalho de tapa buraco e recapeamento está sendo executado em um trecho da avenida Carlos Pereira de Melo.

As equipes estão atuando da entrada da rua Rui Baraúna até a São Sebastião, sentido bairro/Centro. E da rua Jornalista Humberto Silva, no bairro União, até a rua Travessa C, no sentido Centro/bairro. No local foi feito primeiro o serviço de tapa buraco, em seguida o recapeamento.

“Esse trecho era um ponto crítico, foi necessário associar dois tipos de serviço para que o local pudesse ser recuperado. O tráfego de veículos nessa avenida é muito intenso, o que ocasionou um desgaste no asfalto, principalmente nesse período chuvoso. Então a Patrulha da Chuva foi acionada para solucionar esse problema, porém toda via receberá o serviço da Operação Tapa Buraco”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Daniel Peixoto.

A recuperação do trecho é um alívio para quem passa pelo local diariamente, como é o caso do servidor público Edilson dos Santos, morador do bairro Cidade Satélite. Ele faz o trajeto para ir de casa ao trabalho duas vezes ao dia. “Ficou show de bola! Agora o asfalto está lisinho, sem aquela buraqueira que estava”, disse.

Shirléia Rios