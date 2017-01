Prefeitura realiza mudanças no trânsito em Boa Vista

Como forma de melhorar o tráfego na capital, o Departamento de Engenharia de Trânsito (DET) da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) iniciou modificações nesta quarta-feira, 4, em alguns pontos da cidade. As mudanças incluem descolamento de semáforos e alterações de sentido de rotas e serão realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras. Os serviços serão feitos no período noturno, a partir das 19h30.

Um dos trechos a receber as modificações está no cruzamento das avenidas Silvio Botelho e Getúlio Vargas, no centro de Boa Vista. Os semáforos passarão de quatro para três tempos, o que significa que alguns sentidos não poderão ser mais usados pelos condutores.

Por exemplo, quem segue pela avenida Silvio Botelho, no sentido Praça do Centro Cívico ao Terminal Urbano José Campanha Wanderley, só poderá seguir em frente ou convergir à direita, pela Getúlio Vargas – não mais à esquerda como vem sendo praticado. Da mesma forma, no sentido inverso (Terminal – Centro Cívico), onde os veículos só poderão seguir em frente ou fazer a conversão à direita. As rotas a partir da avenida Getúlio Vargas serão mantidas, em ambos os sentidos.

Outra mudança vai acontecer nos pontos semafóricos na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que atualmente estão localizados próximo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os semáforos serão deslocados para próximo do início da avenida Pedro Rodrigues, como forma de estarem em paralelo com a ciclovia que passa pela avenida.

Durante os serviços, os motoristas poderão seguir pelas rua Pedro Rodrigues e avenida vereador Estácio Pereira de Melo, bairro Mecejana, como rota alternativa para o acesso à avenida Venezuela. Agentes de trânsito estarão no locail para a organização do tráfego. Na quinta-feira, 05, no mesmo horário, os trechos ficarão novamente interrompidos para a recomposição asfáltica.

A previsão é que as alterações sejam concluídas até a próxima semana. De acordo com o diretor do DET, Edson Goiana, estas e outras mudanças, que ainda serão feitas, são parte de uma série de estudos feitos para melhorar o tráfego de veículos. Dessa forma, é preciso que os condutores tenham atenção à sinalização.

“São observadas diversas situações, como o número de veículos por sentido e rota, além das rotas dos ônibus. Tudo é devidamente estudado. Nada é feito de forma aleatória. Assim, toda a sinalização será feita para melhor orientar os condutores”, disse.

A redução dos acidentes é um dos principais objetivos para as alterações no trânsito. O Departamento de Engenharia de Trânsito (DET) atuou durante todo o ano de 2016, promovendo mudanças nas vias e melhorando o tráfego. Um dos principais trabalhos foi a implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal. No total, mais de 100 ruas e avenidas da capital receberam esses serviços.

A Prefeitura de Boa Vista implantou e revitalizou mais de sete mil placas ao longo das vias. Muitas delas sofreram ação de vândalos, porém, a substituição sempre foi imediata. O DET fez um estudo dos pontos críticos na capital e 15 deles foram identificados. A partir do levantamento, são aplicadas medidas para minimizar as ocorrências de acidentes de trânsito nesses locais, como a instalação de semáforos.

Hoje o município dispõe de 54 pontos semafóricos, sendo 19 instalados no ano passado. Na semana passada, um novo trecho recebeu esta sinalização, que é o cruzamento entre as avenidas Manoel Felipe e Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Asa Branca. A maior parte dos semáforos dispõe de lâmpadas led, porta-focos e no break.