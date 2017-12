Prefeitura realiza mobilização contra o Aedes aegypti em Boa Vista

A prefeitura de Boa Vista continua a desenvolver diversas ações de combate ao Aedes aegypti em toda a capital. Na semana de 18 a 22 de dezembro será realizada uma grande mobilização, engajada à campanha do Governo Federal, “Não deixe o mosquito mudar a sua história”.

A ação será realizada nos bairros Caçari, Estados, Cidade Satélite III e loteamentos Satélite City, João de Barro, Monte das Oliveiras e Said Salomão, com o controle de vetores, visitas domiciliares, eliminação de criadouros, tratamento de focos e borrifação nos bairros classificados em médio risco, conforme o resultado do último LIRAa.

A previsão é visitar mais de 11 mil imóveis entre eles, construções inacabadas e terrenos baldios, que possivelmente contribuem para a proliferação do mosquito.

É importante que a população permita o acesso das equipes de saúde em suas casas, pois 80% dos mosquitos estão abrigados no interior dos domicílios e em possíveis criadouros, como registra o último LIRAa.

Confira o cronograma de visitas:

Bairros | Data | Ponto de encontro

Cidade Satélite III | 18.12.2017 | Entrada do bairro, no posto de gasolina, RR 205

Satélite City | 18.12.2017 | Em frente ao loteamento, na RR 205

João de Barro | 18 e 19.12.2017 | Associação João de Barro

Monte das Oliveiras | 19.12.2017 | BR 174 com rua 1

Said Salomão | 20 e 21.12.2017 | Avenida Equador

Estados | 21.12.2017 | Praça

Caçari | 21 e 22.12.2017 | Praça da Amoca

Jamile Carvalho