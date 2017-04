Prefeitura realiza ações de prevenção e combate à hipertensão em Boa Vista

O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão foi marcado por diversas ações educativas promovidas pela Prefeitura de Boa Vista. Uma delas foi realizada em parceria com o SESC-RR, nesta quarta-feira, 26, voltada para os grupos de idosos da unidade básica de saúde do bairro Mecejana, comerciários e visitantes.

Cerca de 60 pessoas participaram do evento, que contou com uma palestra educativa abordando os principais cuidados e algumas dicas para prevenir a doença e ainda aferição de pressão. Quem ministrou a palestra foi a médica da família, Lígia Miranda, da unidade básica de saúde do 31 de março.

“Este tipo de ação sai da rotina e dá oportunidade para os pacientes conhecerem outras pessoas e trocarem experiências. Repassamos aqui algumas dicas de como reduzir o consumo de sal nos alimentos e evitar comidas gordurosas, além de fazerem visitas regulares ao médico, principalmente se há histórico de hipertensão na família”, explica a médica.

Elísia Alves Pereira, 82, é hipertensa e faz parte de um grupo de idosos do município. “Sou hipertensa, mas faço acompanhamento direitinho, na unidade do São Pedro, próxima a minha casa. Hoje foi mais uma oportunidade de aprender mais um pouco e evitar os exageros”, disse.

Durante todo o dia desta quarta-feira, outras unidades básicas de saúde também promoveram ações educativas, orientando as pessoas sobre a hipertensão. A Prefeitura de Boa Vista oferece ações educativas e medicamentos para os hipertensos em todas as unidades básicas de saúde.

Jéssica Costa