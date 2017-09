Prefeitura realiza ação de vacinação em escolas da capital neste sábado

Para encerrar a programação da Campanha Nacional de Multivacinação em Boa Vista, a prefeitura vai realizar ações de vacinações em três escolas neste sábado, 23, no horário de 13h às 17.

As equipes de imunização da prefeitura estarão vacinando nas escolas municipais Palmira de Castro, no bairro Professora Araceli Souto Maior, Ioladio Batista, no bairro São Bento e Laucides Inácio Oliveira, no Conjunto Pérola. As escolas foram escolhidas com base na demanda das regiões.

A Campanha de Multivacinação tem como objetivo atualizar o cartão de vacina da população em geral, especialmente crianças e adolescentes menores de 15 anos. É ideal que a população tenha em mãos o cartão de vacina.

Todas as vacinas de rotina do calendário nacional estarão disponíveis nas ações dessas escolas. Após o fim da campanha, as vacinas continuarão disponíveis nas unidades básicas de saúde com salas de vacinas, conforme horário de funcionamento.

Endereço das escolas:

Escola Municipal Palmira de Castro Machado – Rua Monte Sinai, 403 – Profa. Araceli Souto Maior.

Escola Municipal Ioladio Batista Da Silva – Rua Antônio Ferreira de Sousa.

Escola Municipal laucides Inácio de Oliveira – Avenida A – Dr. Airton Rocha.