Prefeitura publica edital de processo seletivo da Secretaria de Gestão Social

A prefeitura de Boa Vista publicou nesta segunda-feira, 25, edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges) e no programa Criança Feliz, do Governo Federal.

Serão ofertadas 320 vagas para contratação imediata para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os cargos a serem preenchidos são de supervisor do programa Criança Feliz, antropólogo, assistente social, pedagogo, psicólogo, nutricionista, visitador do programa Criança Feliz, assistente de ofício, entrevistador social, educador social, socioeducador, técnico de enfermagem e motorista.

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista do candidato. A contratação será por um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Os salários variam de R$ 1.020,00 a R$ 2.125,00.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas gratuitamente nos dias 27 e 28 de setembro de 2017, no horário das 8h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centenário, localizado na rua Santo Agostinho, nº. 173, bairro Centenário. A inscrição será realizada mediante preenchimento de Formulário de Inscrição, disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Boa Vista no endereço eletrônico www.boavista.rr.gov.br.

https://www.boavista.rr.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTExNTE%2C

Gleide Rodrigues