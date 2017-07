Prefeitura promove programação alusiva ao aleitamento Materno

Na primeira semana de agosto é celebrado o Agosto Dourado, mês em que várias ações de incentivo ao aleitamento materno, orientações sobre os benefícios e a proteção à amamentação são alguns dos temas debatidos amplamente em mais de 150 países.

A Prefeitura de Boa Vista, preparou uma programação especial para o Agosto Dourado, que envolve as unidades básicas de saúde, o Centro de Recuperação Nutricional Infantil (Cernutri) e Família que Acolhe. A ideia é repassar, durante toda a programação, a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê, e complementado até os 2 anos de idade.

O Cernutri apresenta uma programação que vai do dia 1 até o dia 9 com a capacitação de agentes comunitários de saúde sobre aleitamento, palestras sobre os benefícios e rodas de conversa com profissionais.

As unidades básicas de saúde, também terão uma programação extensa durante todo o mês de agosto, com realização de palestras sobre aleitamento para gestantes e puérperas. Os agentes comunitários de saúde vão sensibilizar e orientar a população sobre esse importante tema.

A Prefeitura também estará envolvida na programação do Conselho Regional de Medicina – CRM, que oferecerá oficinas, fóruns, palestras, capacitações e materiais educativos sobre a importância do aleitamento materno.

A abertura da Semana de Aleitamento Materno será realizada, na terça-feira, dia 10, às 9h, no Conselho Regional de Medicina de Roraima, com a palestra sobre superar desafios comuns na promoção ao aleitamento materno, ministrada pela Dra. Sonia Salviano. Em seguida serão apresentadas as políticas públicas de amamentação da prefeitura de Boa Vista.

Já às 14h, na sede do FQA, a fonoaudióloga Silvia Furlin ministrará a palestra sobre “Conhecendo o processo de amamentação”. A programação segue durante toda a semana.

Jamile Carvalho