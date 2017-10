Prefeitura promove leilão de automóveis e outros materiais

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG), vai promover leilão de bens considerados inservíveis para a administração municipal. Serão 31 lotes contendo automóveis e motocicletas e 10 lotes com materiais diversos como: fogões industriais e domésticos, bebedouros, estante de aço, geladeiras e freezers, centrais de ar, armários e arquivos em aço e ventiladores de teto.

O leilão será presencial e os lances serão recebidos no dia 9 de novembro. Os objetos podem ser conferidos na BR-174, saída de Boa Vista para Manaus – Distrito Industrial, no pátio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST). As visitas começam a partir do dia 30 deste mês, em horário de expediente.

Os lotes são considerados inservíveis para a Prefeitura de Boa Vista, conforme explicou Leonildo Farias, presidente da comissão de leilão da SMAG. “Isso não quer dizer que para um terceiro não seja reaproveitado. Então o objetivo é dar um melhor destino para este patrimônio, por isso foi feito um levantamento bem apurado priorizando a eficiência”, justificou.

A SMAG espera arrecadar aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a venda dos 41 lotes conforme descritos no Edital de Leilão Público 002/2017.

Para participar, os interessados devem estar presentes no dia e hora marcados, 09/11, às 9h, assinar a lista de presença e entregar os seguintes documentos: Pessoa Física: carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso de Pessoa Jurídica: cartão CNPJ, procuração ou credencial de preposto representante, assinado pelo responsável legal da pessoa jurídica, carteira de identidade e CPF do procurador ou preposto representante.

Edson Rodrigues