Prefeitura promove dois dias de mostra nas escolas municipais e casas mãe

Que tal deixar os afazeres de rotina e prestigiar os trabalhos dos filhos durante a “Mostra Integrada: Arte, Educação Infantil e Educação Especial”? O evento iniciou na terça-feira, 14, e segue até a próxima sexta-feira, 17, nas escolas municipais e Casas Mãe de Boa Vista. Alunos e professores estão expondo suas obras de artes, feitas em salas de aula, para a comunidade boavistense.

As apresentações contemplam as quatro linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Integrada porque estão envolvidos três seguimentos de ensino, tais como, os trabalhos da educação infantil através do ensino estruturado, trabalhos produzidos na disciplina de Artes e o realizado nas salas de recursos multifuncionais com as crianças deficientes.

A abertura oficial ocorreu na Escola Municipal Isete Evangelista da Silva, bairro Asa Branca, com a presença do cantor roraimense Alisson Cristian, trazendo a musicalidade para o evento. Cada turma expôs no pátio da escola seus trabalhos de sala de aula e com a presença massiva dos pais. O casal venezuelano, Pedro Hennig, 36, e Elina Marchelli, 36, veio prestigiar a Mostra e ao mesmo tempo ver o desenvolvimento do filho Joshua, 5, na escola.

“Muito agradecido pelo empenho da escola em dar a oportunidade de um bom ensino aos nossos filhos. Foi muito bom ver a empolgação das crianças nas apresentações, estão lindos os painéis de cada turma, a gente ver que os professores são dedicados e nos apresentou o melhor dos nossos filhos”, disse o pai.

A coordenadora de Artes da Smec, Anna Maria D’Elia, destacou a importância do evento integrado para as crianças, pais e comunidade. “A Arte hoje é fundamental em todas as escolas, e está presente em praticamente todas as disciplinas, no ensino regular, na disciplina de artes e também no atendimento especial. A mostra nada mais é que a exposição dos trabalhos realizados nas escolas onde se trabalhou as quatro linguagens artísticas”, ressaltou.

A participação das 33 casas mães foi a novidade deste ano durante a mostra da rede municipal. As unidades foram mobilizadas a fazerem parte das exposições e todas deram um show de criatividade. Exemplo disso, foi no Núcleo Centenário, onde cada umas das três casas ficaram com um tema a ser exposto e apresentado.

Na casa mãe Lagoa Encantada a criançada trabalhou o tema Cultura dos Índios, destacando os traços, características, adereços e comidas típicas do povo indígena; na Flor do Campo, cuidadores e crianças se empenharam na produção de diversos brinquedos de sucata utilizando materiais recicláveis tai como latas de leite, caixas de ovos, garrafas pet, palitos de picolé entre outros; Já a Recanto do Amor trabalhou o tema Os Animais com a criançada.

Para a gestora do núcleo, Andréa Arruda, a mostra reflete um bom momento da educação nas casas mãe, que sempre teve seu planejamento pedagógico voltado para o desenvolvimento cognitivo das crianças. “Passamos o ano todo desenvolvendo diversos trabalhos com as crianças, mas ao final sempre mandávamos para os pais. E este ano, a coordenação geral resolveu nos incluir no evento junto com toda a rede municipal, para que estes trabalhos fossem vistos também por toda a comunidade. Antigamente as pessoas tinham a impressão que casa mãe era um depósito de crianças, sempre tivemos o planejamento de educar, inserindo eles nos primeiros passos da Educação Infantil”, ressaltou.

Nesta terça-feira, 17, foram 53 escolas e casas mãe envolvidas nas exposições. Na sexta-feira, 17, será a vez de mais 47 unidades abrirem as portas para a comunidade prestigiar a“Mostra Integrada: Arte, Educação Infantil e Educação Especial”.

Ceiça Chaves