Prefeitura promove censo vacinal nas creches da capital

A partir desta segunda-feira, 6, a Prefeitura de Boa Vista inicia o censo vacinal das crianças das creches na capital. A ação tem a finalidade de atualizar todos os cartões de vacina das crianças com idade entre 2 a 6 anos.

O censo será feito no período de 6 a 14, manhã e tarde, nas unidades escolares. De acordo com a coordenadora municipal de imunização, Márcia Figueiredo, a estratégia é acionar os pais por meio do ambiente escolar.

“A nossa proposta é atualizar em 100% os cartões de vacina, para isso estamos buscando essas crianças no ambiente escolar, onde há uma concentração maior e uma melhor comunicação com pais e responsáveis”, disse a coordenadora.

As crianças que estiverem com vacinas pendentes no cartão receberão um comunicado que será entregue aos pais, solicitando autorização para a equipe de imunização vacinar os pequenos.

Recentemente, os municípios de Roraima, incluindo a capital, receberam um treinamento do Ministério da Saúde sobre monitoramento rápido de cobertura vacinal. Nesta primeira fase, foram feitas visitas domiciliares para verificar a situação vacinal das crianças.

Durante a ação foram feitas cerca de 50 doses. Das 200 pessoas entrevistadas, somente 50 precisavam ser vacinadas. Foram visitados nesta primeira fase os bairros Jardim Olímpico, Pintolândia, Equatorial, Santa Teresa, Alvorada e Araceli.

Gleide Rodrigues