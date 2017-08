Prefeitura promove aulão especial de hidroginástica para gestantes

No dia 15 de Agosto é celebrado o Dia da Gestante, e as unidades Aygara Motta e Pricumã reuniram as futuras mamães dos grupos operativos para um aulão especial de hidroginástica.

Mais de 30 grávidas participaram do aulão. Luzileide Costa Leal, 26, está grávida de três meses e começou a participar do grupo recentemente, na unidade Aygara Motta. “Estou gostando muito, esse é o meu primeiro filho e as atividades me fazem sentir muito bem. Os exercícios são muito bons e estimulantes, não são cansativos. Quero participar de todas as atividades do grupo, pois são muito esclarecedoras para quem é mãe de primeira viagem”.

A gestante Lucirene Bandeira, 36, também está para ganhar o seu primeiro bebê. Ela sempre participou das atividades de grupo, na unidade do Pricumã e está cumprindo regularmente o pré-natal. “Os profissionais são muito atenciosos, e para gente é muito importante esclarecer as dúvidas e ter um acompanhamento saudável, é bom ser bem atendida por uma boa equipe”.

Todas as unidades básicas de saúde realizam o acompanhamento pré-natal, a maioria delas possui um grupo de gestantes. A unidade Aygara Motta, no Cidade Satélite, realiza o pré-natal todos os dias.

Os grandes encontros dos grupos de gestantes são mensais e realizados juntamente com grupos de outras unidades. A ideia é promover a integração entre elas e esclarecer as dúvidas em relação à gestação. As atividades fora da rotina de consultório são as aulas de hidroginástica, pilates e piqueniques, cada unidade faz sua própria programação.

A unidade do Pricumã também realiza encontros mensais e atividades diversificadas, algumas juntamente com outros grupos de outras unidades. E o pré-natal é realizado todas as terças-feiras, à tarde, e nas sextas, pela manhã.

As grávidas que ainda não realizam o pré-natal e não estão inseridas em nenhum grupo, podem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.

Essa é uma das atividades voltadas aos grupos de gestantes das unidades, realizada em parceria com as secretarias de Gestão Social – SEMGES, que disponibiliza o transporte, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura – FETEC que disponibiliza um professor de educação física e a Associação Atlética Banco do Brasil – AABB que cede a piscina.

Jamile Carvalho