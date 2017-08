Prefeitura promove ações de educação em saúde sobre tabagismo

Nesta terça-feira, 29, será comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a prefeitura de Boa Vista vai realizar ações de educação em unidades básicas de saúde como Silvio Leite e Tancredo Neves, a partir das 8h.

A unidade do Tancredo Neves vai realizar uma palestra voltada para gestantes com o tema: Combate ao fumo na gravidez, a partir das 8h30. A equipe do Silvio Leite vai realizar o seu encontro semanal com o grupo de tabagismo, a partir das 7h30, com orientações e roda de conversas com os participantes que tomaram a decisão de abandonar o cigarro.

Todas as unidades básicas de saúde de Boa Vista oferecem o tratamento contra o tabagismo e possuem grupos de apoio para quem deseja parar de fumar. O tratamento é realizado com adesivo de nicotina e a medicação que ajuda a diminuir a ansiedade. Os pacientes são acompanhados ainda pelos agentes comunitários de saúde nas visitas domiciliares.

Mais de 300 pessoas recebem o tratamento e são acompanhadas pela prefeitura de Boa Vista nos grupos antitabagismo.

A unidade do Silvio Leite fica localizada na Rua Vicente Tavares de Melo, nº 600 e a do Tancredo Neves, na Rua São Sebastião.

Jamile Carvalho