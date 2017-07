Prefeitura promove ações de educação em saúde nas unidades básicas

O cuidado e a atenção à saúde das pessoas é uma das prioridades da prefeitura de Boa Vista, que promove diariamente nas unidades básicas de saúde, além dos atendimentos rotineiros, ações de educação sobre diversos temas.

A ideia é orientar e repassar dicas sobre a importância de cuidar da saúde e prevenir diversas doenças. Nesta terça-feira, 18, os agentes comunitários de saúde da unidade do Asa Branca realizaram uma roda de conversa sobre tuberculose.

De acordo com a enfermeira Aldivania Freitas Lima, diariamente a equipe de profissionais aborda algum assunto relacionado às doenças. “É importante repassar essas orientações e cuidados, enquanto elas esperam o atendimento médico ou de enfermagem elas são orientadas sobre diversas doenças e a forma de prevenir”, destaca.

Foram repassadas durante a palestra informações sobre como ocorre à transmissão da tuberculose. As pessoas esclareceram dúvidas em relação ao contagio. “Ainda enfrentamos muito preconceito em relação à doença, as pessoas também tem vergonha de procurarem a unidade. Mas quando detectamos por meio dos exames, damos todo o suporte e cuidado no tratamento. Esse é o nosso trabalho de prevenção e acompanhamento”, explica a enfermeira.

Benedito José de Jesus, 64, participou da roda de conversa e entendeu que é preciso se prevenir. “Não somente sobre a tuberculose, mas todas as doenças. Entendi aqui que é preciso prevenir, buscar a unidade de saúde o quanto antes. Que bom que os profissionais repassam essas orientações”.

Tuberculose

É uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim que confirmado o caso, o tratamento é imediatamente iniciado na própria unidade saúde.

O tratamento dura seis meses e não pode ser interrompido. Todas as unidades de saúde fazem o diagnóstico e tratamento. O município disponibiliza a vacina contra a tuberculose para os nunca vacinados e trabalha com a identificação precoce de casos e tratamento, através de campanhas e exames de contatos de casos identificados, além da busca ativa de casos.

Programação

Nesta quarta-feira, 19, às 14h, a unidade do Cambará realizará uma palestra sobre dentição e limpeza oral, para o grupo de gestantes; a unidade do Raiar do Sol vai reunir o grupo de hiperdia, às 8h, na sede da Igreja Católica do bairro. A unidade do Jardim Floresta, realizará às 8h30 uma palestra sobre tuberculose e a unidade do Asa Branca também realiza às 8h uma palestra sobre os cuidados com a hipertensão. Já a unidade Aygara Motta, vai reunir o grupo de gestantes, a partir das 8h30, na quadra ao lado da unidade, no bairro Cidade Satélite para uma sessão de pilates.

Jamile Carvalho