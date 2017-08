Prefeitura promove ação de saúde a servidores do Instituto Médico legal

A prevenção às doenças e o cuidado com a saúde é um dos focos da Prefeitura de Boa Vista que tem promovido, por meio das unidades básicas de saúde, diversas ações educativas com foco preventivo. Nesta terça-feira, 8, profissionais da unidade básica de saúde do bairro Liberdade atenderam aos servidores do Instituto Médico Legal (IML) e de Identificação.

Para a diretora da unidade de saúde, Sheila Albuquerque, as ações de incentivo e prevenção também são promovidas fora do posto. “Nossos agentes comunitários sempre ficam atentos às solicitações durante suas visitas, e hoje estivemos no IML para atender tanto os servidores como também a população que veio buscar os serviços aqui da instituição”, disse.

O diretor do Instituto de Identificação, Amadeu Triani, destacou a importância da parceria. “Tanto para os servidores como para a própria população que aqui nos procura, hoje foi um dia de prevenção mesmo, principalmente em relação à atualização das vacinas para todos de forma geral. Essa é uma parceria positiva”, garantiu.

Foram disponibilizados para os servidores e população testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite e a atualização do cartão de vacinas, com imunização contra gripe, hepatite B e febre amarela.

Janete Pires, 49, atua na instituição na parte administrativa e gostou da iniciativa. “Muito válida e importante essa iniciativa, pois trabalhamos diretamente com público, e periodicamente vamos ao interior do estado em outras atividades. É essencial ter o cartão de vacinas atualizado; é uma forma de prevenção contra doenças”, afirmou.

