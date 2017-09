Prefeitura planta mais de quatro mil mudas em espaços públicos de Boa Vista

A sombra de uma árvore pode fazer uma grande diferença em dias quentes como os registrados com frequência em Boa Vista. Aliás, amenizar o clima é um dos principais benefícios da presença de vegetação em áreas urbanas. Longe de ter um papel apenas estético, as árvores contribuem para diminuir o calor e melhorar a qualidade do ar.

Nos últimos dois anos, Boa Vista ganhou um reforço na vegetação urbana, com o plantio de 4.113 árvores. Aliada à preservação das áreas verdes, a arborização é uma das estratégias colocadas em prática pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente para diminuir os impactos provocados pelo crescimento urbano. No dia da árvore, comemorado nesta quinta-feira, 21, o município fará o plantio simbólico na escola James Macellaro Thomé, bairro Centenário.

“A arborização urbana de Boa Vista é toda planejada. As árvores são plantadas em canteiros centrais, praças e outros espaços públicos, aumentando a presença de áreas verdes na capital. Uma cidade verde contribui para melhorar a qualidade de vida dos moradores, e essa é uma das prioridades da gestão”, disse o secretário Daniel Peixoto.

Boa Vista ocupa a terceira posição na Região Norte das cidades mais arborizadas, de acordo com o Censo 2010. Um aplicativo disponível no site da revista Galileu informa que a capital tem 47,5% de casas com árvores por perto.

“As árvores são importantes por diversos fatores: ajudam a reduzir a temperatura, proporcionando um conforto térmico nas regiões urbanas, purificam o ar e são importantes para a manutenção da biodiversidade, pois servem de abrigo e alimentação para várias espécies de animais” destacou a bióloga Anna Karoline Andrade.

Outra frente de trabalho da Prefeitura de Boa Vista é o reflorestamento de áreas degradadas. O projeto Boa Vista Verde, desenvolvido pelo Departamento de Educação Ambiental (DEA) da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, fazem a distribuição e o plantio de mudas nativas em áreas de preservação permanente e margens de igarapés. Em 2017 foram plantadas cerca de 400 mudas.

O departamento também promove palestras em escolas com a temática sobre a conservação do meio ambiente. “A ideia é despertar nos alunos a consciência para a conservação das árvores e do meio ambiente, por isso ações simbólicas de plantio são importantes para essa tomada de consciência”, explicou Leandro Toledo, diretor do Departamento de Educação Ambiental.

Horto Municipal doa em media 200 mudas de planta por dia

De acordo com previsões da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050 mais de 70% da população mundial estará vivendo em cidades, diante deste cenário, a gestão pública tem o desafio de diminuir os impactos causados ao meio ambiente devido ao crescimento de áreas construídas. A conservação de espaços verdes existentes e a arborização são alternativas para manter a vegetação presente no cenário urbano. Atitudes que dependem não só do poder público, mas, principalmente, da população. Melhor ainda se tiver parceria, como a que ocorre há mais de trinta anos no Horto Municipal.

No local são cultivadas diversas espécies de plantas nativas, ornamentais e frutíferas. Por dia são produzidas cerca de 500 mudas que ficam disponíveis para a população. Cada pessoa pode levar para casa até cinco mudas, sem nenhum custo. Entre as espécies cultivadas estão pés de buriti, açaí, cupuaçu, jambeiros, ipês e outras plantas.

“Por dia são doadas cerca de 200 mudas. Há o interesse tanto do morador que quer cultivar em seu quintal como de instituições que fazem o reflorestamento de áreas degradadas”, contou o diretor do Horto Municipal, Mac Wesley de Menezes.

O técnico em rede de computadores, Wiglyson Alves, 29 anos, e a técnica em secretariado, Suzana Lacerda, 21 anos, procuraram o horto em busca de plantas nativas para recuperar uma área degrada no sítio da família, na zona rural de Boa Vista.

“Um incêndio atingiu o nosso sítio e queimou parte da mata, destruindo inclusive, árvores nativas nas margens de um igarapé. Nós estamos recuperando a área, aproveitamos que o horto faz a doação para pegar algumas mudas para replantar no local e ajudar no reflorestamento, mantendo a flora e a fauna da região”, explicou Wiglyson.

O Horto Municipal funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 13h30, no Parque Anauá.

Gleide Rodrigues