Prefeitura participa da VII Semana de Ciências Agrárias

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAI, esteve presente como parceira na VII Semana de Ciências Agrárias promovida pela Universidade Federal de Roraima no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), no período de 6 a 10 de novembro.

A programação contou com palestras, dia de Campo, mesas redondas e Mini Cursos. Entre os assuntos, desenvolvimento e perspectivas do agronegócio em Roraima, realidade da agropecuária local, agropecuária verde, potencialidades tecnológicas, entre outros.

A novidade este ano foi a primeira edição da Feira Tecnológica que aconteceu nos dias 8 e 9 de novembro no estacionamento do CAF. Várias empresas ligadas ao agronegócio estiveram presentes para mostrar seus produtos e serviços.

A SMAI realizou a exposição de tratores utilizados para assistência técnica aos produtores com a mecanização e também forneceu informações para alunos, professores e produtores rurais sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio – PMDA, além de contar com a participação dos produtores do Projeto de Assentamento Nova Amazônia, polo I que comercializaram seus produtos no

local.

O diretor técnico da SMAI, engenheiro agrônomo Fábio Guths destacou a importância de um evento como a Semana de Ciências Agrárias. “Principalmente os alunos ganham com essa proposta, pois tem condições de se qualificar, aprender e aliar a teoria e a prática no mercado de trabalho. A contribuição da SMAI no âmbito da feira foi positiva no sentido de gerar interesse de alunos na pesquisa sobre o PMDA e de produtores para aderirem ao plano”, concluiu.

Para o professor Alessandro Fortunato, coordenador da Semana de Ciências Agrárias as parcerias foram de fundamental importância para que o evento desse certo. “A nossa ideia é a cada ano aprimorar os assuntos a serem debatidos e melhorar a qualidade do evento como o objetivo disseminar de forma efetiva as informações sobre o agronegócio no Estado”, frisou.

O produtor do Projeto de Assentamento Nova Amazônia Elizoneto Macedo participou da Feira Tecnológica expondo e comercializando produtos agroecológicos e destacou que os expectadores da feira receberam muito bem a ideia. “Nossa participação na feira foi muito positiva, pois pudemos mostrar nosso trabalho no campo e oferecer produtos de qualidade e com valor acessível”, concluiu.