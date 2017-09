Prefeitura participa da Feira da Indústria de Roraima

A Prefeitura de Boa Vista estará presente na 4ª edição da Feira da Indústria de Roraima (Feind), promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),que ocorre nos dias 28, 29 e 30 deste mês no Shopping Garden a partir das 18h.

O evento tem como objetivo dar projeção para a produção da indústria local e a prefeitura, parceira no evento, estará disponibilizando durante o evento informações sobre: o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Boa Vista, o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) e o Programa de Talentos.

A Oficina de Modas do Projeto Crescer também participará do evento apresentando as criações sustentáveis produzidas pelos integrantes. As criações foram feitas a partir do reaproveitamento de materiais recicláveis que antes iam parar no lixo.

Os visitantes também irão contar com o Espaço de Inovação na feira. “A prefeitura também terá participação nesse espaço como fomentadora de empresas com base tecnológica. E ainda irá apresentar as políticas adotadas para incentivar o desenvolvimento dessas empresas no município”, contou o vice-prefeito Arthur Henrique.

Plano de Resíduos Sólidos

A implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contempla a extinção do lixão e construção de um novo aterro sanitário na capital e ainda a implantação da coleta seletiva, inclusão social de catadores, a instalação de ecopontos para entrega voluntária de resíduos recicláveis pela população e geração de emprego e renda na capital. Incentivando o mercado de trabalho das associações de catadores e das empresas de reciclagem.

ZPE Boa Vista

A Zona de Processamento de Exportação de Boa Vista encontra-se em processo de privatização, aprovado pela Câmara Municipal. O edital para licitação está em fase de finalização pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), da Prefeitura de Boa Vista. Com a privatização, a prefeitura cede para a iniciativa privada o controle acionário da administradora, que será, ao longo do tempo em que perdurar o prazo dos benefícios fiscais concedidos pelo Governo Federal, fiscalizada tanto pela municipalidade quanto pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação.

A empresa vencedora da licitação passará a ser administradora da ZPE de Boa Vista e a fazer os investimentos necessários na infraestrutura, incluindo a cobrança da movimentação de carga, aluguel, cessão de uso dos terrenos, tudo amparado pela legislação federal.

PMDA

O Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e visa transformar Boa Vista na melhor fronteira agrícola do país. O objetivo é articular alternativa de crédito com as instituições públicas e privadas, financeiras e ligadas ao agronegócio e, além disso, oferecer conhecimento e assistência técnica para os produtores.

O projeto está sendo implantado em Boa Vista, tendo em vista a disponibilidade de terras e as oportunidades, otimizando os custos operacionais, acesso ao crédito agrícola, posicionamento geográfico e, principalmente, agregando valor à produção e aos imóveis aptos à agricultura tecnificada. Ainda, melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano no município de Boa Vista, alavancando a economia com a geração de tributos, migração de entidades de outros estados, além da criação de novas empresas e a vinda de empresários rurais, estimulando a geração de empregos, renda e conseqüentemente movimentando a economia local.

Programa de Talentos

Por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, a prefeitura vai capacitar jovens que trabalham ou tenham aptidão para desenvolvimento de sistemas, voltado para tecnologia, informação e comunicação. O Programa de Talentos vem somar aos cursos que são oferecidos no Centro de Ciências, Tecnologia e Informação, desde os cursos mais básicos até os mais avançados todos voltados para promover a inclusão digital, educação tecnológica, disseminação da inovação e empreendedorismo por meio da tecnologia da informação, potencializando a mão de obra municipal e regional, visando o desenvolvimento econômico.

Shirléia Rios