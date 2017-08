Prefeitura participa da Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

A 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde será realizada em Boa Vista com o tema: Vigilância em Saúde: Direitos, Conquistas e Defesa de um SUS Público de qualidade. O evento acontecerá no período de 29 a 31 de agosto, no auditório da Faculdades Cathedral. A Prefeitura de Boa Vista é parceira do Conselho Municipal de Saúde na realização do evento.

A Conferência pretende propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Vigilância em Saúde e o fortalecimento de ações de promoção e proteção à saúde.

“Este é um importante evento do Conselho, que, entre outras ações, deve apontar os caminhos para o antigo dito popular, de que prevenir é melhor do que remediar. Agradecemos a parceria importante da prefeitura de Boa Vista”, destaca o presidente do conselho, Ricardo Mattos.

A programação conta com palestras, momentos culturais, grupos de trabalhos, debates e eleição dos delegados para a Conferência Nacional a ser realizada de 21 a 24 de Novembro, em Brasília.

A Conferência é aberta para a participação de usuários, trabalhadores, gestores, representantes de movimentos sociais, ONGs, entidades e instituições com atuação em defesa da saúde pública. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: conferencia.boavista.rr.gov.br. Mais informações pelo telefone (95) 3621-1050.

Jamile Carvalho