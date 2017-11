Prefeitura pagará abono salarial a servidores da Educação

A Câmara municipal de Boa Vista aprovou nesta quarta-feira, 1º, o projeto de Lei nº 031, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para efetuar o pagamento do abono remanescente do Fundeb 2016 a todos os servidores efetivos e comissionados do quadro da Secretaria Municipal de Educação (SMEC). O saldo no valor aproximado de 12 milhões será rateado nas formas e condições previstas em lei.

O projeto segue agora para a sanção da prefeita Teresa Surita e, após a promulgação da Lei, o valor será repassado aos funcionários de forma imediata. Serão cerca de 3.280 servidores beneficiados entre professores, servidores envolvidos direta e indiretamente com a atividade pedagógica e os que desenvolvem atividades nos setores administrativos da SMEC, ficando de fora apenas os seletivados.

Conforme a Constituição Federal, os recursos do Fundeb devem ter aplicação mínima de 60% destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério e da aplicação mínima de 25% na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Quando sobra alguns resíduos, eles são considerados valores remanescentes. Este é um saldo referente a 2016, que agora poderá ser distribuído aos servidores sob a denominação de “Abono do valor remanescente”.

O saldo será apurado pelas secretarias municipais de Economia, Planejamento e Finanças, secretaria de Educação e Cultura e Administração e Gestão de Pessoas. Para a prefeita Teresa Surita, o valor poderia ser aplicado em qualquer outra situação na secretaria, mas o município decidiu distribuir entre os servidores da educação.

“Era um dinheiro que poderíamos usar de qualquer forma dentro da secretaria, então decidimos ratear o valor, optando pela valorização dos nossos profissionais que exercem tão bem suas atividades na secretaria e em nossas escolas”, disse a prefeita.

O vereador Zélio Mota, líder do executivo na Câmara, destacou a importância desta ação do executivo municipal. “A Câmara fez o seu papel apoiando ações positivas como esta. É um saldo remanescente e nada mais justo que ratear esse valor entre os servidores. A previsão é que seja feito um cálculo que vai dar mais ou menos o valor do próprio salário do servidor, como um abono a mais na remuneração. Agora a prefeitura vai sancionar a Lei e acredito que em pouco tempo será pago”, frisou o vereador.

O rateio ocorrerá com fulcro nos artigos 211, 212 e 213 da Constituição Federal que estabelecem diretrizes no que diz respeito à aplicação dos recursos destinados à educação. Como, também, na Lei nº 11.494/2007 que dispõe sobre a utilização dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e, ainda, na Medida Provisória do Governo Federal (nº 773/17) que autoriza aos Municípios a compensarem os limites constitucionais da Educação do exercício de 2016, no ano de 2017, tendo em vista os recursos oriundos da Lei n° 13.254/16 (Lei da Repatriação de Ativos).

Ceiça Chaves