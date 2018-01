Prefeitura orienta a população sobre dose única contra febre amarela

Após as notícias de novos casos de febre amarela pelo país, mais especificamente na região sudeste, onde foram confirmados 34 casos, a procura pela vacina que imuniza contra a doença cresceu também em Boa Vista. A prefeitura orienta, porém, que as pessoas que já tomaram a vacina não precisam do imunobiológico novamente.

Em 2013, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que uma única dose da vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida e que não é mais necessário se vacinar a cada dez anos quando se mora ou viaja para áreas de risco.

Em 2014, a OMS alterou o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) com essa recomendação. Em abril de 2017 o Ministério da Saúde (MS) aderiu e passou a indicar apenas uma dose da vacina de Febre Amarela para as áreas com recomendação de vacinação (ACRV) em todo o Brasil. Portanto, a dose de reforço a cada 10 anos não é mais recomendada por considerar que a imunidade protetora desenvolve-se dentro de 30 dias para 99% das pessoas que recebem uma dose da vacina.

De acordo com Thalita Siqueira, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Boa Vista, como município da região norte, é área endêmica para a doença. Nos últimos 10 anos, todos os 17 casos notificados de febre amarela em residentes da capital foram descartados.

“Aqui a vacinação sempre foi recomendada, portanto o risco de contrair a doença é menor do que nas regiões onde a vacinação não era recomendada antes do aparecimento dos primeiros casos em 2017, como é o caso das cidades da região sudeste. Em Boa Vista a vacina está disponível na rede municipal o ano todo”, destacou.

Em Boa Vista, o público alvo para vacinação são crianças de nove meses de idade a adultos com até 59 anos que ainda não têm nenhuma dose da vacina comprovada. Pessoas com 60 ou mais, bem como gestantes e puérperas deverão ser vacinados somente após avaliação médica, que vai observar o enquadramento ou não nas contraindicações.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A única forma eficaz de prevenção contra a doença é a vacinação.

É importante esclarecer a população que não há motivo para a busca da vacina de forma indiscriminada. As pessoas que não têm histórico de vacinação ou comprovação da vacinação no cartão de vacina devem procurar uma unidade básica de saúde. Porém, quem já recebeu uma dose ou possui o registro da vacina contra a febre amarela é considerado imunizado para toda vida.